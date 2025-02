Megható bejegyzésében Andrei Mangrának is üzent Szabó Zsófi - videó

Szabó Zsófi tavaly tért vissza a TV2 csatornára, ahol a Mokka egyik műsorvezetője, továbbá a TV2 Klub nagykövete lett. Ezenkívül ő lett az Újratervezés női műsorvezetője, továbbá versenyezett a Dancing with the Stars ötödik évadában is Suti András oldalán, ahol a dobogós második helyen végzett az első partnerével történt viszontagságok ellenére is. Szabó Zsófi nagyon örült a lehetőségnek, hiszen végre megnyílhatott úgy, ahogy korábban még soha, és állítása szerint végre tudott önmaga lenni a kamerák előtt is.

Valóban megváltoztatta a műsorvezető életét a táncos show, és a mai napig sem tudja túltenni magát azon, hogy véget ért ez az utazás számára. Nemrég újra a táncteremből posztolt, valószínű, hogy állja a szavát és továbbra is eljár táncolni, hiszen nagyon megszerette. Ettől függetlenül nagyon hiányoznak neki az ottani kollégák, az egész csapat, akiket megismert, ezért most egy szívhez szóló bejegyzést tett közzé a műsorban átélt pillanatairól. A bejegyzés mellé annyit írt: hiányoztok, majd a bejegyzés alján konkrétan meg is jelölte azokat, akiknek szól az üzenete, és köztük van Andrei Mangra neve is.