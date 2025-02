Szabó Zsófi: Tudok már nemet mondani

Szabó Zsófit először színésznőként ismerhette meg a közönség a TV2 Jóban Rosszban című sorozatában, majd műsorvezetőként is kipróbálta magát, azóta is ezen a pályán van. Most megtisztelő jelölést is kapott teljesítményéért, így saját maga is értékelte az elmúlt tíz év teljesítményét.

Szabó Zsófi jelenleg a Mokka műsorvezetője, ugyanis tavaly tért vissza a TV2 képernyőjére. Karrierjét a csatorna napi sorozatabán kezdte, majd a műsorvezetés felé fordult, azonban azt már az RTL csatornánál. Már tíz éve vezet műsort és nem először kap elismerő jelölést a munkásságáért, azonban most teljesen mást jelent számára, hogy műsorvezetői díj várományosa, mint az edddigi jelölései idején. A műsorvezető-színésznő most visszaemlékezett karrierje kezdetére, és arra, hogyan találta meg a saját stílusát. Emlékszem, az első adásom totál mély víz volt. Elképesztően izgultam, hiszen azonnal az X-Faktor élő adásában kezdtem. Mindenféle gyakorlat nélkül találtam ott magamat egy nagyszabású élő show-ban. Aztán ahogy telt az idő, és egyre többet voltam képernyőn, úgy fejlődtem és szereztem rutint. Akkor éreztem magam igazán a helyemen, amikor bekerültem a Reggelibe" - kezdte Szabó Zsófi, aki inkább a magazinműsorok vezetésében találta meg önmagát, jelenleg úgy érzi, minden a helyére került. Mindig izgulok, ha új műsorban vagy helyzetben kell teljesítenem, aztán ez elmúlik, ahogy beáll a rutin. A Mokkában jól érzem magam, ez az én igazi közegem. Érdekes emberekkel beszélgethetek, miközben egy kicsit magamból is adnom kell. Egy-egy jó interjú az egész napomnak vagy hetemnek lendületet tud adni" - lekesedett a műsorvezető, akit idén jelöltek a GLAMOUR Women of the Year, Az év műsorvezetője kategóriában. Zsófi nagyon megtisztelőnek érzi a jelölést, azoban úgy gondolja, hogy ő teljesen mást képvisel, mint a többi jelölt. Sokat változtam az elmúlt tíz évben. Tudok már nemet mondani, lett önbizalmam. Látom, hogy már másképp nyúlok egy-egy feladathoz, jobban kezelek helyzeteket, mint 26 évesen az X-Faktorban. Jelenleg nem is feltétlenül tudnám magam elképzelni egy nagy show háziasszonyaként, nem tudnám azt csinálni, mint Ördög Nóra vagy Lékai-Kiss Ramóna. Az évek csendesebbé formáltak" - magyarázta a műsorvezető a Blikknek, aki már teljesen másképp állna bármilyen feladathoz, mint korábban, hiszen elengedte azokat a dolgokat, amik visszatartották.

Szabó Zsófi még hozzátette, hogy nagyon jól esik neki a jelölés is, és bár nagyon örülne a győzelemnek, de nagyon erős a mezőny és mindenki megérdemelné az év műsorvezetője díjat. Korábban már jelölték őt legjobb futó anyukák és a műsorvezetői párosok kategóriákban is, azonban az egyéni műsorvezetői díjra még nem.

