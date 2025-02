Ijesztő dolog történt az első gyerekét váró Szarvas Andival

Szarvas Andi az utóbbi időben egyre többet nyugtalankodik, hiszen első gyerekét várja, először tapasztalja, mivel jár a várandósság. Bár sokan azt gondolják, a terhesség elején jellemzőek a rosszullétek, azonban az egykori szépségkirálynő a vége felé is sok kellemetlen tünetet tapasztal. Legutóbb kézzsibbadásról számolt be, ami sokszor éjszaka és reggel okoz égő érzést számára. Újabban a hasa görcsöl, ami miatt nincs étvágya sem, ezekről az Instagram-oldalán is gyakran beszámol, hogy tanácsot kérjen a hasonló helyzetben lévő, vagy tapasztalt anyukáktól.

Most arról beszélt, hogy kislánya születése előtt négy héttel nagyon megijedt, ugyanis hirtelen nem tudta, milyen fájdalmat érez, amikor jósló fájásai voltak.

Jósló fájásaim voltak, amik az utolsó hetekben normálisnak számítanak, nekem viszont új volt és kicsit megijedtem. Tudtam, hogy még nem szülök, de azért most már kicsit nehezebb. Úgy érzem magam, mint egy 36 hetes kismama”

– viccelődött a Bors érdeklődésére Szarvas Andi, aki elmondta, ilyenkor már bármikor beindulhat a szülés, mert már nem számítana a baba koraszülöttnek.

Én úgy érzem, hogy hamarabb fog megszületni, de mindenki így érzi az első babánál, úgyhogy majd kiderül.”

Sajnos ezekben a hetekben már nem szedhetek magnéziumot, mert az elnyomja a jósló fájásokat, datolyát viszont igen, málnalevélteát, mert az olyan tápanyagokat tartalmaz, amik segíthetnek a szülésben” – mondta az első gyerekét váró édesanya, akinek viszont már megnyugvás érzést ad, hogy a technikai dolgokkal elmondása szerint 95%-ig készen állnak, már csak a kórházi táskáját kell bepakolni.