Máris eljegyezhette új barátja a Dancing with the Stars táncosnőjét

Szőke Zsuzsi a TV2 nagy sikerű táncos show-jában vált ismertté, ugyanis a fiatal táncosnő Dancing with the Stars második évadától oszlopos tagja a műsornak. Először Kinizsi Ottó volt a partnere, akivel a döntőig jutottak, végül ezüstérmesek lettek, és Stana Alexandrához hasonlóan ő is dolgozott óceánjáró hajón, ahol a közönséget társastánccal szórakoztatta az utazások során. A legutóbbi partnere a Kőgazdag fiatalok egyik szereplője, PSG Ogli volt a Dancing with the Stars ötödik évadában, sajnos elég hamar távoztak a műsorból.

Szőke Zsuzsi nagy tervekkel vág neki a 2025-nek, hiszen saját tánciskolát nyit, azonban a munka megkezdése előtt hosszú hetekre elutazott új párjával Thaiföldre, amiről rengeteg képet osztott meg a közösségi oldalán. Bár a férfit, Pálosi Zoltánt eddig sem titkolta, de nem igazán osztottak meg közös fotót, mivel párja szerepelni sem szeretne, hiszen egy civil üzletember, azonban a nyaralós fotókon mégis megjelölte.

A páros már a karácsonyt is együtt töltötte, hiszen elég hamar össze is költöztek. Mivel elég gyors tempóban halad a kapcsolat, ezért sokan már arra gyanakszanak, hogy a lánykérés is megtörtént, hiszen többen felfigyeltek egy csillogó gyűrűre Szőke Zsuzsi gyűrűsujján. Azonban többen is úgy gondolják, hogy ez még nem eljegyzési gyűrű, viszont senki sem biztos a saját véleményében sem, de leginkább örülnek a táncosnő boldogságának.

Szép gyűrű, de nem eljegyzési szerintem, másrészt nem is azon a kezén hordja, ahol kell. Ettől függetlenül, ha mégis az, gratulálok!

- idézi a Bors egy bulvártémákkal foglalkozó csoport tagjának véleményét, egyelőre nem lehet tudni, valóban eljegyzés volt-e, vagy csak egy szép ajándék.

A képek között lapozhat: