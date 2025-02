Szőke Zsuzsi romantikus fotón mutatta meg párját - kép

A Dancing with the Stars táncosnőjének teljesen megváltozott az élete mióta új párja van. Szőke Zsuzsi kivirult, sőt hamarosan gyereket is szeretne.

Szőke Zsuzsi a TV2 nagy sikerű műsorából lehet ismerős, ugyanis a fiatal táncosnő a második évadtól erősíti a Dancing with the Stars mezőnyét. Az első évadban Kinizsi Ottó volt a partnere, akivel a döntőig jutottak, végül ezüstérmesek lettek. Stana Alexandrához hasonlóan ő is dolgozott óceánjáró hajón, ahol a közönséget társastánccal szórakoztatta az utazások során. Idén a Kőgazdag fiatalok egyik szereplője, PSG Ogli volt az ötszörös latin tánc magyar bajnok és show-tánc világbajnok párja. Szőke Zsuzsi

Fotó: Instagram.com/zsuzsiszoke/ A táncosnő még tavaly szakított, azonban nem sokáig szomorkodott, mert ismét rátalált a szerelem. A férfit Zoltánnak hívják, aki az egyik budapesti mexikói étterem vezetője, és két gyerek édesapja. Valentin-nap alakalmából Szőke Zsuzsi az Instagram-sztorijában osztott meg kettőjükről egy közös képet, ahol egymás mellett fekszenek. Happy Valentine's Day - fűzte hozzá. Szőke Zsuzsi a párjával

Fotó: Instagram.com/zsuzsiszoke/ Szőke Zsuzsi már gyereket szeretne Most már szeretnék majd megállapodni, családot, aztán vissza a munkába, vissza a táncparkettre. A jelenlegi párkapcsolatom nagyon pozitívan hat rám. Ő egy nagyon nyugodt valaki, egy igazi támasz, és én azért ki tudok borulni. Nagyon pozitív, stabil, aki nem csapongó, nincsenek ilyen hullámzásai. Nagyon jól érzem magam. Egy-két éven belül szeretnék gyerkőcöt" - fejtette ki még pár héttel ezelőtt.

