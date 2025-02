The Residence: Gyilkosság történt a Fehér Házban, 157 gyanúsított között van az elkövető

132 szoba, 157 gyanúsított és világ legszigorúbban őrzött épület. A Fehér Házban játszódó The Residence című krimisorozat azzal a gondolattal játszik el, hogy mi történne, ha a világ legfontosabb rezidenciáján gyilkosság történne. A bombasztikusnak ígérkező sorozat 2025 tavaszán érkezik a Netflixre Uzo Aduba főszereplésével.

Vajon ki lehet a gyilkos a The Residence-ben? (Fotó: youtube - WildMoonSorce)

The Residence: hogy ölhettek meg valakit a Fehér Házban?

A sorozat alapötlete mintha a kémtörténeteket keverné az olyan típusú szériákkal, mint a Downton Abbey, ahol egyszerre ismerhetjük meg a háttérben dolgozó személyzetet, és az előkelőségeket is. A The Residence-ben a konyhásoktól kezdve a legfelsőbb politikai körökig mindenki gyanús, miután egy Fehérházi vacsora alkalmával gyilkosság történik. A 157 gyanúsított azonban nem számolt egy különlegesen excentrikus nyomozóval, aki ha törik, ha szakad, a saját pikírt, cinikus módján, de kideríti, ki és miért tette el láb alól az áldozatot. A whodunnit típusú szériák számát gyarapító, elképesztően izgalmasnak igérkező széria már most az egyik legjobban várt sorozat 2025-ben.

Uzo Aduba újabb izgalmas szerepben tér vissza a Netflixere (Fotó: youtube - WildMoonSorce)

Shonda Rhimes újabb aranytojást tojó tyúkot talált?

A Grace Klinika és a Bridgerton producere, Shonda Rhimes úgy tűnik, újabb sikerszériát talált a Netflix nézői számára. A nyolcszor egyórás sorozatot Kate Andersen Brower azonos című könyve inspirálta. A főszereplő detektívnek Uzo Aduba-t kérte fel, akit a magyar közönség a Narancs az új fekete Suzannejeként ismerhet. Mellette olyan sztárok szereplnek a krimi-szériában, mint Randell Park, Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Julieth Restrepo, Mel Rodriguez, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr. és Mary Wiseman. A vendégszereplők között pedig az ausztrál énekesnő, Kylie Minogue is szerepel.

A Netflix már azt is közölte, hogy a sorozat 2025. március 20-án debütál világszerte a streameren.