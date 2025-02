Nem kímélték a kommentelők a megasztáros Tóth Abigélt

Tóth Abigél az Origo megkeresésére elmesélte, hogy a Megasztár után hazatért Sepsiszentgyörgyre, ott is töltötte a szilvesztert. „Otthon voltam a családommal szilveszterkor, nem mentem bulizni. Amúgy sem vagyok olyan típus, a csendesebb összejöveteleket szeretem” – mondta.

Tóth Abigél

Fotó: TV2

Januárban költözött csak Budapestre, most minden energiáját arra fordítja, hogy elindítsa a karrierjét. „Vannak már betervezett koncertek, és azon dolgozik a menedzsmentem, hogy még több legyen, ehhez viszont kellenek új dalok. Múlt héten jelent meg a Rabmadár rádiós változata, amelyet a Rádió 1-ben mutattam be és felkerült az összes streaming felületre is, és már elkészült a következő is,

csak a klipet kell elkészíteni hozzá.

A címéről, témáról még nem beszélhetek, de a forgatásra sor kerül ezen a héten, így hamarosan a közönség is láthatja. Nagyon különleges lesz, ennyit mondhatok” – mesélte.

Tóth Abigél saját dalait és stílusát szeretné megmutatni

Azt is elárulta, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kapott, miután megjelent a Halott Pénz akusztik live sessionje, amelyben közreműködőként egy dalt énekelt az ország egyik legfelkapottabb zenekarával. Gondolkodik még közös munkában ismert hazai előadókkal, de először saját dalait és stílusát szeretné megmutatni.

A Megasztár zsűrije tavaly kifejezetten segítő volt, nagyon figyeltek arra, hogy a fiatal tehetségeket ne bántsák meg. Tóth Abigél elmondta, hogy a zsűritagok közül Marsalkó Dáviddal és Rúzsa Magdival van továbbra is kapcsolata, utóbbi mindig segít neki, ha felhívja telefonon. A hetedik évad élő show-ba jutott énekeseiből több emberrel van jóban, Buzási Patrikot, Dénes Dávidot, Orbán Rudolfot, Bánsági Petronellát említette.

A magánéletéről most egyáltalán nem szeretne beszélni, mint mondta, az internetes kommentek egy része nagyon rosszul esett neki

– annyit lehet tudni, hogy új kapcsolata nem tartott sokáig, már szakítottak a show egyik táncosával.