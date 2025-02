Megrázó vallomást tett gyerekkoráról Tóth Andi

Tóth Andi visszavonulása óta kiegyensúlyozottabb, hiszen kevésbé van reflektorfényben, inkább saját ruhamárkájára és főzőcsatornájára koncentrál. Bár sokakat meglepett döntése 2023-ban, azóta sem tért vissza zenei karrierjéhez, viszont más módon tartja a kapcsolatot rajongóival. Főzőműsorában, a Max rendelünkben gyakran oszt meg a követőivel személyes történeteket is, melyek hol szórakoztatóbbak, hol kevésbé. Most egy igazán fontos témát hozott fel a legutóbbi adásban, aminek ő is személyes érintettje, és nagyon sokáig tartott számára feldolgozni a traumáit.

Szerintem a legegyértelműbb és leggyakoribb ok az, hogy már gyerekkorban valamelyik családtag visszajelzést ad.

Nekem például abszolút az van meg, hogy apám push-olt anyukámnak is és nekem is, hogy kövérek vagyunk, szóval én nagyon sokáig küzdöttem ezzel. Gyakori az is, hogy az iskolában megy a bullying, kövéreznek, soványoznak és ezt napi szinten hallgatni, az nagyon benned tud maradni" - mondta Tóth Andi, aki a testképzavar kialakulásáról értekezett, és be is vallotta, hogy ő maga is áldozat volt.

A visszavonult énekesnő saját véleményét is elmondta a témával kapcsolatban, szerinte a legfontosabb ebben az esetben, hogy támogató család álljon a gyerekek mögött, mert azok igen ritkán ismerik fel, hogy nem velük van a baj, hanem a bántalmazókkal. A későbbiekről is szót ejtett, ugyanis ha valaki nem a gyerekkorban szembesül ilyesmivel, a közösségi média hatására is kialakulhat önértékelési probléma, ami inkább a tinédzsereket és a fiatal felnőtteket érinti.

Sokszor olyan fotót látunk egymásról, hogy az irigységet vált ki, ami pedig önbizalomhiányhoz vezet, szomorú

- fejtette ki véleményét Tóth Andi, aki maga is sokat küzdött azért, hogy ilyen jó formába lendüljön, de inkább azért, hogy megbírkózzon a gyerekkorában kapott kritikák okozta sebekkel.