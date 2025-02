Tóth Gabinak maradandó károsodása lett

„Nekem egy nagyon menő, kőkemény rockbandám volt, nagyon zúztunk, és azért azt tudni kell a rockzenéről, hogy ott tulajdonképpen minden tízszeres hangerővel történik, mint egy átlagos koncerten. Ennek az eredménye az lett, hogy állandóan be voltam rekedve, de úgy voltam vele, hogy jó, hát nyilván énekelek, be vagyok rekedve, aztán majd elmúlik. Minden koncert után konkrétan négy-öt napig nem tudtam megszólalni" - mondta az énekesnő.

Papp Máté Bence és Tóth Gabi

Fotó: Instagram

„Kaptam egy hangszálgyulladást hangszálcsomóval, és mondta a doki, hogy ezt túl sokáig nem csinálhatom, mert nyolc év alatt a kemény rockkoncertekkel teljesen tönkre vágtam a hangomat. Mindenféle technikai eszközt bevetettem, beénekléstől kezdve a füles monitoron át az összes létező kütyüt kipróbáltuk, amivel meg tudnánk könnyíteni a dolgomat.

Nem véletlen, hogy a rockzenészek egy idő után megsüketülnek,

meg a hangjuk is teljesen megreccsen... Tehát nekem ott volt egy nagyon kemény vízválasztó, hogy mit fogok csinálni, hogyha még szeretnék mondjuk 60-70 évesen is normálisan énekelni” - magyarázta Instagram-oldalán Tóth Gabi.

„Végig kellett gondolnom, hogy milyen stílus felé fogok elmenni, amivel nem teszem tönkre se hangomat a fülemet − mert amit nem tudtok, de nekem a bal fülem 30-40 százalékkal károsult, és ez is a sok évi hangos rockzenének köszönhető, amit imádtam csinálni. Én is tudom, hogy nekem a rock nagyon jól áll, én is nagyon szerettem csinálni, de nem egy hóbort miatt léptem más stílusok felé, hanem mert így alakult” - tette hozzá az énekesnő.