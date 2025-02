Ezt tervezi győzelme után a Dancing with the Stars táncosnője

A Dancing with the Stars ötödik évadának kedvelt párosa volt Tóth Katica és WhisperTon, akit a legtöbben tartalomgyártóként ismerhettek meg a közösségi médiából. A fiúról azonban sokan nem tudták, hogy korábban táncosnak tanult, és valóban remek érzéke van hozzá. Tóth Katica és WhisperTon között nem mindennapi összhang volt, amit a tévénézők is imádtak, ők pedig hétről hétre egyre látványosabb produkciókkal hálálták meg a támogatást, végül együtt emelték magasba a győztesnek járó kupát.

Tóth Katica és WhisperTon a győzelem pillanatában

A győzelmüket követően Tóth Katica azt mondta, úgy érzi, most ért el karrierje csúcsára és ezt táncpartnerének is köszönheti, akivel elképesztő élmény volt számára a táncos show legutóbbi évadában részt venni. Bár Katica ezidáig is kiváló teljesítményt nyútjott, és már volt, hogy közel járt a győzelemhez Somhegyi Krisztián oldalán, de nem sikerült beteljesíteni a vágyát, hogy meg is nyerje a Dancinget.

WhisperTonnal azóta is remek kapcsolatot ápol, nemrég együtt indultak országos turnéra, ahol táncolni is tanították azokat, akik kedvet kaptak hozzá. Most a profi táncosnő elárulta, mi lenne a leghőbb vágya azok után, hogy sikerült győzelmet aratnia, és meglepő dolgokat mondott.

Talán az idén is lesz Dancing, és ismét felkérnek rá, de pár év múlva szívesen feltűnnék más feladatkörben is, akár a zsűriben.

Mindenképp szeretnék még sokáig táncolni. A műsorvezetés és valamelyik realityben való szereplés még nem fordult meg a fejelemben, de ha érkezne felkérés, biztos nem mondanék nemet” - mondta a Glamournak Tóth Katica, aki azt is hozzátette, hogy nem igazán szokott előre tervezni azért, hogy ne befolyásolja a jelenét.

A fiatal táncosnő azt is elmondta, hogy eddigi élete nagy részét a tánc tette ki, hosszú párkapcsolata volt Suti András táncossal, akivel szinte csak táncversenyek miatt utaztak, most azonban rájött, hogy többet kellene kikapcsolódnia. Év elején utazott el Thaiföldre, és állítása szerint most rákapott a nyaralás ízére, ezért utazgatni tervez a közeljövőben.