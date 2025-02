Tóth Vera megmutatta, minek köszönheti elképesztő fogyását

Tóth Vera gyomorműtét segítségével már nagyjából 50 kilótól szabadult meg, nemrég saját Instagram-posztjában is megmutatta elképesztő fogyását – a napokban pedig a Duna közösségi oldalán jelent meg egy videóban, ahol nagyon feltűnően megváltozott a külseje. Az énekesnő a Csináljuk a fesztivált! döntője kapcsán nyilatkozott, de a legtöbben a külseje miatt kommenteltek, amiből gyorsan elege is lett és letiltotta a hozzászólásokat.

Most egy hosszú bejegyzésben fejtette ki a közösségi oldalain, hogy milyen étrend segítette az újabb fogyásban.

"11 hónapja étkezem így. Ha így táplálkozom, akkor normálisan alszom, nyugodtabb vagyok, jobbak már a labor eredményeim is, nem utolsó sorban, jobban is nézek ki. 11 hónap alatt több, mint 20 kg mínusz úgy, hogy csak a logisztikát kell kitalálni igazán, maga az étkezés nagyon jó, nem vagyok éhes, ideges, és nincs hiányérzetem.

Nehéz volt minden lépés, megküzdés a hülye szokásokkal, alapanyagok teljes cseréje a konyhában, helyek felfedezése, ahonnan be tudom szeretni ezeket, helyek, ahol készen tudok fogyasztani. Le kellett mondani a jó borokról, vagyis csak mértékkel lehet, de az elején tilos volt és még most sem szabad igazán. Megszoktam, jó így.

Mindenkinek ajánlom az egyénre szabott étkezést. Ehhez orvos és dietetikus segítségét ajánlom, így tettem én is. Nem szeretnék olyan levelekre válaszolni, ahol tőlem kértek tanácsot, nagyon kedvesek vagytok, de nem vagyok orvos. Nem vállalhatom a felelősséget ebben, mert ez komplexebb dolog. Most itthagyok néhány IR kompatibilis ételt, amit én főztem, készítettem. A logisztika alatt a dobozolást, elkészítést értem, ha nagyon sok a dolgom, akkor kevesebb idő jut erre, de jut, mert döntés kérdése az egész. Ezeket az ételeket maximum 45 - 60 perc alatt el lehet készíteni, de a legtöbbet 20-25 perc alatt is. Szóval, ha nekem összejön így, emellett a kaotikus időbeosztásban, akkor másnak is" - írta.

"Ha kérdésed van, melyik étel, melyik? Tedd fel kommentben, igyekszem válaszolni. A cél eléréséhez idő kell, minimum fél év. Nálam. De nem tudok általánosítani, nem is szeretnék, mert ez nagyon is egyénre szabott! Lehet neked más a problémád, mások az értékeid, a hormonjaid, a működésed. Kérd ki szakember véleményét" - javasolta.