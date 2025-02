Gyűlölet zúdult Tóth Verára az új külseje miatt

Tóth Vera gyomorműtét segítségével már nagyjából 50 kilótól szabadult meg, az új külseje azonban korántsem tetszik mindenkinek. A Csináljuk a fesztivált! döntője után valóságos gyűlöletcunami zúdult rá, a ruháját bemutató Instagram-posztnál hamar ki is kapcsolta a hozzászólási lehetőséget.

"Az elmúlt időszakban a Csináljuk a fesztivált! kapcsán újra rivaldafénybe kerültem, és

rengeteg negatív visszajelzést kaptam a külsőmmel kapcsolatban, még durvábbakat, mint mikor 50-60 kilóval több voltam.

A múlt heti döntőben csináltattam egy Daalarna ruhát, mert szerettem volna megadni a módját, és egy kicsit extrémebben kinézni. Minden döntés az enyém volt, a ruha, a haj, a smink, és ehhez egy stábot is fogadtam, akik ezt megvalósították. Az adásban ilyenkor úgy kell elképzelni a menetrendet, hogy a színpadról lejőve átvisznek egy interjústúdióba, ahol teljesen mások a fényviszonyok, és ahol a színpadi smink sokkal markánsabbnak tűnik, amin én magam is meglepődtem. Azon viszont még inkább, hogy milyen szintű gyűlöletcunamit váltott ez ki az emberekből, az én cuki kis rajongóim soha nem fordultak felém még ekkora ellenszenvvel" – magyarázta Almási Kitti pszichológusnak Tóth Vera egy beszélgetés során, amelyet szintén az Instagramon osztott meg.

"A külsőnk akkor is kapcsolódik a másikhoz, ha épp nem szólalunk meg. A megjelenésünk is üzenetekről szól, ebben nem elhanyagolható az öltözés, a smink, a haj, de a változás is.

Ha nagyon eltér valaki a szokásostól, egy olyan kategóriától, amiben már megszoktunk, annak ritkán örülünk.

Jó példa erre egy gyerek, akinek az apukája, ha hirtelen levágja a szakállát, vagy beöltözik valaminek, akkor sírni kezd. A változásnak nem örülünk rögtön. Ez egy biztonságkérdés tulajdonképpen, egy kiszámíthatósági igény, hogy tudjuk, Tóth Vera milyen, akkor maradjon is olyan. Ha valakinek megváltozik a megjelenése, az sokszor abból fakad, hogy megváltozott az élethelyzete, szóval a fogyás nemcsak kilókról szól, hanem a többi változásról is. Nem feltétlen rosszindulat volt a kommentelőkben, csak egy szokatlan reakció" – reagált Almási Kitti.