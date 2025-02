A színpadról vitték kórházba az énekest

Kificamította a bokáját a színpadon a Travis frontembere, Fran Healy, bokatöréstől tartva azonnal kórházba is vitték a zenekar seattle-i koncertje után.

Az együttes Instagram-oldaláról azóta kiderült, hogy Fran Healy jobban van, gond nélkül (csak épp mankóval) folytathatta Salt Lake Cityben az amerikai turnét.

A Travis posztja

A Travis nevű skót banda 1989-ben alakult, de főleg a kilencvenes és kétezres évek fordulóján volt sikeres olyan lemezeivel, mint a The Man Who (1999) és a The Invisible Band (2001). Ismertebb slágerük volt például a Why Does It Always Rain on Me?: