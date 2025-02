Újabb Trónok harca-folytatások készülnek

A Trónok harca szerzője és a Sárkányok háza társalkotója, George R. R. Martin nagyon jó véleménnyel van a készülő második Trónok harca-előzménysorozatról, A Hét Királyság lovagjáról. Ennek a főszerepében Peter Claffey lesz látható, mint Ser Duncan, a cím szerinti kóbor lovag, Dexter Sol Ansell pedig Egg szerepében bukkan fel.

A Trónok harca előzménysorozata a Sárkányok háza (a képen Matt Smith)

Fotó: HBO

„Már mind a hat epizódot láttam, az utolsó kettőt, nyers vágásban, és imádtam őket” - írta Martin a blogján. „Dunk és Egg mindig is a kedvenceim voltak, és a színészek, akiket találtunk az alakításukra, egyszerűen hihetetlenek” – tette hozzá.

Sárkányok háza

Fotó: HBO

A Knight of the Seven Kingdoms, A hét királyság lovagja csak az egyik produkció, amely a Trónok harca univerzumára épít, most az HBO drámai sorozataiért és filmjeiért felelős vezető, Francesca Orsi elmondta, hogy a Targaryen család még továbbra is fontos nekik. „Vannak más spinoffjaink is, amelyeken most dolgozunk, az egyik - amibe most nem fogok belemenni - nagyon ígéretes, és ez még mindig a Targaryen-vonal” – mondta. Nem garantálja, hogy ebből valóban sorozat lesz, de szerinte nagyon jól alakul és rengeteg pénzt tesznek bele.

Mi lesz a regényekkel?

Mint ismert, a Trónok harca George R. R. Martin műve, 1991-ben kezdte el írni a regényciklust, az első kötet 2003-ban jelent meg. Elsősorban a fantasyrajongók körében volt nagyon sikeres, ezt követték a folytatások: 1998-ban a Királyok csatája, 2000-ben a Kardok vihara. Előbbiek 900 oldal fölöttiek, utóbbi 1200-nál is több oldal. Mint látható, a mester a fantasyrajongókat kiszolgálva eleinte gyors tempóban dolgozott, kétévente jöttek ki a regények, utána azonban drámaian lassult a tempó. Erről hosszabban itt írtunk.