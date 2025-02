Gáspár Zsolti régi álmát váltja valóra

A Farm VIP gazdája, Gáspár Zsolti karrierváltáson gondolkodik, legalábbis azon, hogy több lábon kellene állnia. Most olyan szakmát kezdett tanulni, ami mindig is érdekelte. Gáspár Győző testvére régóta érezte, hogy van érzéke a hajvágáshoz, így fodrásznak tanul Székesfehérváron, hiszen majd szeretne saját barber üzletet nyitni.

Nekem ez nagyon nagy vágyam volt! Már legalább öt éve tervezgettem, hogy belevágok egy új üzletbe, és barber leszek.

Beszéltem a menedzseremmel, aki azt mondta nekem, hogyha már birkákat tudok nyírni, akkor hajakat is, és hogy próbáljam meg rajta, hogy megy. Na, olyan jól sikerült elsőre a vágás, hogy otthon meg sem ismerték. Azt édesanyja meg a barátnője is azt mondta neki: Te, Gabika, hát te szebb lettél, mint voltál! Azóta a faluból mindenki hozzám jön, hogy megnyírjam őt" - mesélte büszkén a Borsnak Gáspár Zsolti, aki menedzserén próbálta ki a hajvágást, ami olyan jól sikerült, hogy rögtön híre ment és sok érdeklődő lett a munkája iránt.

Gáspár Zsolti most tanulja a barberkedést, Csuti haját is ő vágta

Fotó: Gáspár Zsolt Instagram

Ezután döntötte el, hogy komolyan veszi a dolgot és valóban kitanulja a szakmát, azt is el tudja képzelni magáról, hogy hamarosan saját fodrászatot nyit. Jelenleg Székesfehérváron gyakornokoskodik, mivel onnan jeleztek vissza számára, hogy szeretettel várják és be is tanítják. Gáspár Zsolti kissé csalódott volt eleinte, hiszen több mint 150 helyre küldte el a jelentkezését, de csak innen kapott érdemben választ z érdeklődésére.

Most azt is megmutatta Instagram-történetben, hogy első vendégei között volt Szabó András Csuti és Aurelio is, akik büszkén osztották meg, hogy Gáspár Zsolti nyírta meg a hajukat.