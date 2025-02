Kellemetlen tünetről számolt be az egykori szépségkirálynő, akinek hamarosan babája születik

A Farm VIP egykori játékosa szeptemberben osztotta meg, hogy babát vár. Szarvas Andira 2023 nyarán, szakítása után nem sokkal talált rá az újabb szerelem, a Dancing With The Stars egykori zsűritagjának, Molnár Andrea volt férjének személyében. A kapcsolatukról sokáig csak szűkszavúan beszéltek és közös képeket sem mutattak, de amint komolyabbra fordul köztük a dolog, úgy vállalták fel a szerelmüket is.

Szarvas Andi

Fotó: Instagram.com/szarvasandi/

Szarvas Andinak márciusban születik meg a kislánya, akit már nagyon vár. A rendszeres mozgást azonban nem hagyta abba, ugyanis időnként kijár a Margitszigetre átmozgatni magát, valamint kismama tornára is járt is korábban.

"Szerencsére jól vagyok, hála az égnek a héten minden meglesz, minden elkészül, úgyhogy már csak várni kell.

Fura új tünet, hogy zsibbad a kezem, ég és fáj elég sokszor, főleg éjszaka és reggel.

Sokan nem hallottak ilyenről, de például az én ismeretségi körömben meg a követőim közül nagyon sokan átélték ezt" - mesélte.

Kislánya szobáját az egyik ismerősükkel közösen tervezték meg, sőt, Szarvas Andi már rengeteg babaruhát is beszerzett, a babakocsit viszont ajándékba kapták.

Bevallom, a kislányomnak már most jó sok cucca van, főleg ruhák.

Több ruhája van, mint Zsoltinak. Ezen mosolyognak is a szüleink. Igyekszem nem elszállni, de ami teszik, megveszem. Egy cikk jött velem szembe, amiben észrevettem, mi folyik a redditen, és ott láttam, hogy a babakocsink a téma.

Elárulom, a gyönyörű luxusbabakocsit együttműködési partnertől kaptuk és nagyon tetszik. Nem felvágni akartam, tudom, hogy valakinek erre nem telik.

Egyébként mi Zsoltival olyat néztünk, ami praktikus, szép, és talán a következő gyereknek is jó lehet! Arra odafigyelek, hogy az elszállt áraknak nem dőlök be, nem veszek például 10 ezres bodyt, amit pikk-pakk ki fog nőni, a kismama fotelt is nagyon drágállom, de ami kell az kell. Remélem, ki is fogjuk használni. Tudom, lehetne ennél kevesebbet is költeni, de őszintén, többet is!” - részletezte a Borsnak.

Az egykori szépségkirálynő korábban elárulta azt is, hogy nem fél a szüléstől, inkább kíváncsi.