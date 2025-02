Várkonyi András: Vannak kolléganők, akik fent hordják az orrukat

„Nem emlékszem pontosan arra a napra amikor találkoztunk, de az biztos, hogy a szinkronban volt, jó harminc éve lehetett, vagy talán még régebben is – mondta Ábrahám Edit. „Aztán jött a sorozat, ahol meg már jó ismerősként köszönthettük egymást” – tette hozzá Várkonyi András.

Ábrahám Edit, Várkonyi András

Fotó: Váradi Tamás

Ábrahám Edit szereti a kollégájában, hogy mindenkinek udvarolni akar, aztán valaki jól fogadja, valaki nem. „Egy férfi adja a bókokat! Az biztos, hogy Edit egy nagyon barátságos csaj volt, akivel jól el lehetett beszélgetni. Vannak kolléganők, akik fent hordják az orrukat, ő soha nem volt ilyen” – magyarázta Várkonyi.

Ábrahám Edit, Várkonyi András

„Volt egy pár év amikor én nem voltam jelen a sorozatban. Akkor megtaláltak a Csárdáskirálynő előadásba, és pont mindkettőnknek be kellett ugrani, ott voltunk színpadi kollégák először” – mesélte a színésznő. „Edit mindig is nagyon jó kolléganő volt, nagyon jól lehetett nevettetni. Most megint játszunk együtt egy színdarabban, egy francia vígjátékban. A szerepek változnak, ahogy telik az idő, csak Edit nem, ő ugyanolyan csinos, mint egykor” – bókolt Várkonyi.

Ábrahám Edit egy korábbi fotón

A színésznő két ruhaméretet fogyott. „Azt hittem, hogy ennyi idősen már nem olyan könnyű, leadni a felesleget, de szerencsére tévedtem” - magyarázta a színésznő, aki hisz abban, hogy hatvan felett sem áll meg az élet.

Várkonyi András fiatalon

A párosban az is közös, hogy mindketten nagyon figyelnek az egészségükre. Imádják a természetet, a hatalmas sétákat a szabadban. Várkonyi Andrásnak ugyan volt idő, amikor a kisebb mozdulatok is a nehezére estek, ekkor is egy sorozatbéli kolléganő volt segítségére - Oszvald Marika.

„Oszi, ahogy a szakmában sokan hívjuk kis túlzással megmentette az életemet, de az biztos, hogy megszabadított a kínzó ízületi bajaimtól. Tanácsára használok egy ízületregeneráló kúrát, ami levitte a gyulladást, megszüntette a fájdalmat… fiatalabb már nem leszek, de amíg a mozogni kompromisszumok nélkül tudok, addig nincs nagy baj” – mesélte az egykori Vili bácsi.