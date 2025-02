Súlyos beteg az Ázsia Expressz szereplője

Varsányi Réka a hónapokig volt képernyőn, Alkeosz párja volt az Ázsia Expresszben és a magánéletben is. Sokat tűrt az egykori villalakótól, sokan bántást elviselt, a feladatokat gyakran zokszó nélkül oldotta meg, így a nézők alapvetően kedvelték.

Varsányi Réka

Fotó: Instagram / Varsányi Réka

Most arról írt 15 ezer követőjének, hogy nehéz időszakon van túl. "Vérszegénységgel küzdöttem az elmúlt fél évben, ami durván igénybe vette a szervezetemet.

Megcibált ez az időszak,

mert amúgy a lételemem az örökös tevékenykedés és miegymás, de sokszor az is nehezemre esett, hogy reggel összekészüljek. Most végre a vérképemen és az energiaszintemen is látom, érzékelem, hogy kezdek a régi lenni" - írta.

"Hosszabb kihagyás után megint el merek menni futni. Megnyugtat a tudat, hogy habár kicsit feljött kilókban rám, ezúttal most nem 120 kilóról kell indulnom, mint legutóbb. Annak tükrében kezdem most újra az edzést, hogy ez a test, ami számomra adatott, egy csoda, egy templom. Vigyázni fogok magamra" - ígérte követőinek.