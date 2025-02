Másfél hónapig nem evett Vastag Tamás, 40 kilót fogyott

Vastag Tamás komoly sikereket ért el a karrierjében, a nézők pedig nemrég a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában láthatták. Az énekes tavaly ősszel kórházba került, ugyanis elkapta a koronavírust, melynek következtében oxigénhiány lépett fel nála.

A Sztárban Sztár All Stars döntője után körülbelül másfél-két héttel kezdődött minden, akkor lett beteg.

"Elkaptam a Covidot, ám a szaglásom nem ment el, és az ízeket is éreztem. Viszont azt éreztem, hogy nagyon lázas vagyok, annak ellenére, hogy nem is volt lázam, csak hőemelkedésem. Jó, tudom, minden férfi elkezd végrendeletet írni, amikor lázas, és azt szeretné, hogy inkább papot hívjanak rá, mint orvost, de éreztem, hogy ez most más. Voltam már többször is beteg a koronavírus miatt, és minden oltásom megvan, ezért először azt hittem, ez csak egy egyszerű megfázás. Ám egyik este lefeküdtem aludni, és éjjel kettő óra környékén arra ébredtem, hogy negyven fokos lázam van" - emlékezett vissza a történtekre.

Vastag Tamás majdnem lélegeztetőgépre került

Vastag Tamás lázát azonban semmi nem vitte le, ezért felkereste a háziorvosát, aki algopyrin-injekciót adott be neki. Saját bevallása szerint a legrosszabb az erőtlenség volt, már abban elfáradt, hogy elment vécére. A betegség a november elsejei hosszú hétvégén tetőzött nála, ekkor ki-be járogatott a kórházba, mindig kapott infúziót. Kiderült ugyanis, hogy felülfertőződött tüdőgyulladással, arra kapott antibiotikumot és egy hét után kezdett javulni az állapota. "Egyetlen egyszer ijedtem meg az egész alatt, mégpedig akkor, amikor 85-ös volt a szaturációm és oxigén rásegítésre volt szükségem" - emlékezett.

40 kilót fogyott

Most egy korábbi nehéz időszakáról vallott: amikor a házassága tönkrement, 48 napig nem evett, 40 kilót fogyott. "Az a fajta jófiúszerep, ami rám ragadt, nem feltétlen igaz, mégis meg kellett felelnem a rólam alkotott képnek. Persze egy idő után az álarc összeolvad a hordozójával, a részemmé vált, de az elmúlt egy év teljesen felforgatta az életemet. Majdnem negyven kilót fogytam, miután 48 napig egyáltalán nem ettem. Semmit. Mivel vannak orvosi ismereteim, tudom, mennyire káros, ezért a gyomorsavamat rendben tartottam, az ionokat, ásványi anyagokat pótoltam, úgyhogy tudományosan minden dolgot bevittem, amihez a túlélésre szüksége van a szervezetnek, csak a kalóriát nem" - nyilatkozta.