Botrány! Vasvári Vivien és a magyar énekes felesége durván egymásnak estek

Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond a második közös gyereküket várják, előző házasságából azonban született egy lánya és a fia is. A magyar modell a közösségi oldalán korábban hangsúlyozta, hogy a negyedik gyerekét is természetes úton szeretné világra hozni és csak akkor hajlandó császármetszésre, ha komplikáció merülne fel a szülés közben. A posztjára a magyar énekes, Czutor Zoltán felesége, Czutor-Kilián Zsanett is felfigyelt, aki szerint hatalmas butaságot mondott az egykori luxusfeleség.

Vasvári Vivien a párjával

Fotó: Instagram.com/vasvarivivien/

Én nem nagyon nyilatkoznék ilyen butaságokat.

Úgy, hogy az ember ott van a médiában – mindegy, hogy miért, de nagyon sokan követik –, szerintem nem mondhatunk ilyeneket. Egy csomó dolog van, amit én is valahogy gondolok, de azt csak a barátnőmnek mondom itthon.

Azt gondolom, mi egyfajta felelősséggel is tartozunk azért, amit mondunk, és hogy azt milyen stílusban mondjuk.

Szerintem több nőtársam nevében is nyilatkozok, amikor azt mondom: nagyon jó lenne már, hogy ha békén hagynánk ezt a természetes úton vagy császárral szülés ellentétet, mert mind a két esetben az a lényeg, hogy egészséges anya és baba jöjjön ki abból a kórházból" - hangsúlyozta.

Természetesen Vasvári Vivien csípős válaszára sem sokat kellett várni, aki úgy véli, hogy szándékosan értette félre a mondanivalóját Czutor-Kilián Zsanett és csak pár perc hírnévre vágyott.

"Tisztázzunk valamit… Amit leírtam, az nem arról szólt, hogy aki császárral szül, az nem anya, vagy kevesebbet szenvedett volna az anyaságért. Pontosan leírtam, hogy ha orvosi okból szükséges a császár, akkor az a helyes döntés. Hiszek a természetes szülésben, és abban, hogy ha egy nőnek lehetősége van rá, akkor érdemes megpróbálni. Ez az én véleményem. (...) Én továbbra is kiállok amellett, hogy ha van lehetőség természetes szülésre, akkor érdemes megpróbálni. Ez nem támadás senki ellen, hanem egy álláspont, amit vállalok.

Egyébként szívesen azt a plusz ezer követőt, meg azt a pár cikket, amit emiatt kaptál

- fejtette ki az Instagram-oldalán a modell.