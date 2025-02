Vincze Lilla: A Napoleon Boulevard után mást is akartam mutatni

Vincze Lilla pályája a 80-as években indult, az avantgarde, az alternatív zenék érdekelték.

1986-ban futott be a Napoleon Boulevard zenekarral, amely tagjai a Solarisban zenéltek korábban.

Boros Lajossal dolgoztak éveken át.

Volt "év énekesnője", hazai és külföldi fesztiválokon lépett fel a Napoleon Boulevarddal.

A zenekar a 90-es évek elején háromfelé szakadt, de azóta volt közös koncert és új lemez is.

Most különleges koncertre készül, ennek apropóján kérdeztük a múltról és a terveiről.

Vincze Lilla

Fotó: vinczelilla.com/

– Hogyan indult a pályája?

– A nyolcvanas években már az érettségi előtt és utána is zenéltem. Eleinte a klasszikus zenei pálya érdekelt, a siófoki gimnáziumban a tanáraim kedvesen terelgettek, sokat kaptam tőlük. Utána a Rockszínházba szerettem volna jelentkezni, végül nem az éneklés miatt nem sikerült - a tánctudás legalább annyira számított. A kísérleti zenék pedig egyre jobban érdekeltek, a budapesti Bercsényi kollégiumban és más helyeken pedig komoly szellemi hatások értek, különleges performanszok, filmklubok, előadások voltak akkoriban.

Bekerültem ebbe a különleges élethelyzetbe, ezek nagyon hatottak rám.

Az opera alternatív megoldásai is érdekeltek, avantgarde-alternatív zenekarokkal is felléptem, például a Spenót együttessel. A mára kultikussá lett Fekete Lyukba is sokat jártam, ott laktam a Baross utcában. Egyszerre vonzottak az új, alternatív stílusok és a klasszikus zene. Utóbbiban viszont nagyon fegyelmezettnek kellett lenni akkoriban, de mára már jobban kinyíltak a műfajok közti kapuk.

– Hogyan ismerte meg a Napoleon Boulevard-os zenésztársait?

– A Marsbéli krónikák című lemezüket hallgattam Siófokon a nyáron, majd elmentem egy egyetemi klubkoncertjükre. A Kertészeti Egyetem Klubja komoly helynek számított, egy kulturális központ volt, ahol felléptek alternatív zenekarok is. Ott beszélgettem a Solaris tagjaival, ebből aztán kialakult egy barátság, és elmehettem a próbájukra.

Épp nem volt nekik, én segítettem próbatermet szerezni.

Úgy voltam vele, hogy megtisztelő lenne, ha pár dal erejéig együtt tudnánk működni. Rendkívüli, izgalmas zenét játszottak, kedvesek, aranyosak voltak. Senki nem gondolta, hogy ezekből a találkozásokból összeállnak majd dalok, és később sikeres együttes. Sokat improvizáltam a próbákon, demó is készült, kiküldtük a barátoknak.