Visszaesett Molnár Gusztáv

Folytatódik Molnár Gusztáv kálváriája, ami hosszú évek óta tart. A színész korábban majdnem egy évet töltött az elvonón az alkoholproblémái miatt. 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be a szigorú rehabilitációs központba, ahol 265 napot töltött, ez idő alatt rengeteget fogyott, teljesen megváltozva jött ki az intézményből. Miután szakított a párjával, ismét az alkoholhoz nyúlt, ugyanis nem tudta feldolgozni, hogy vége a párkapcsolatának. Tavaly nyáron a Corvin-negyedben látták őt fényes nappal a kukák mellett aludni, ekkor olyan borzalmas állapotban volt, hogy egy járókelő mentőt is hívott hozzá.

Októberben ő maga döntött úgy, hogy újra bevonul, hiszen szeretne új életet kezdeni. Molnár egy hónapot Kalocsán töltött, egyet pedig Pécsett, de november végén már újra Budapesten tartózkodott, ahová teljes titokban tért vissza. Korábban elmondta, hogy azért is döntött így, mert félt attól, hogy elveszíti a szerelmét, akivel a korábbi nehézségek ellenére kibékültek. Másrészt úgy gondolta, hogy Komló után már nincs szüksége olyan hosszú időre egy elzárt közösségben, viszont a fővárosban is jár gyűlésekre, foglalkozik a problémával. Úgy látszik, hogy ez most mégsem sikerült, hiszen ismerősei szerint újra visszaesett és az alkoholhoz nyúlt, pedig erős gyógyszert is szedett, ami allergiás reakciókat okoz, ha alkoholt fogyaszt.

Volt valamilyen gond köztük a párjával, de nem tudom, végül rendezték-e a dolgot. Sajnos, Gusztinak elég egy apró lökés, egy kis nehézség, és máris a pohárért nyúl. Olyankor pedig nincs megállás.

Tőlem is többször kért már kölcsön, most is kért pár ezer forintot, de már nem adok, mert tudom, hogy ilyenkor alkoholra költi. Attól félek, már a munkahelye sincs meg, különben nem kérne pénzt. De talán még a pénz lenne a legkevesebb…" - magyarázta a Blikknek Molnár Gusztáv egy neve elhallgatását kérő ismerőse, aki gyakran tartja vele a kapcsolatot.

Az informátor elárulta, hogy egyre többen fordulnak el a problémáival küszködő színésztől, hiszen számtalanszor segítettek már, de ő újra és újra az alkoholhoz fordul. Az inforámciók szerint jó állása is volt, aminek nagyon örült, de valószínűleg azt is veszni hagyta a magánéleti gondok miatt. Sokan azért sem keresik már a társaságát, mert féltik és nem szeretnék végignézni, ahogy a vesztébe rohan, ugyanis sokan ettől féltik, aggódnak érte, de tehetetlennek érzik magukat.