Visszavonulását tervezi L.L. Junior

Egész életében zenélt L.L. Junior, akinek 15 éves kora óta ideje nagy részét a zene és a fellépések teszik ki. Mivel anyagi gondokkal már nem küzd, így nem is tervezi, hogy élete végéig a színpadon fog állni, és egy ideje már gondolkodik a visszavonulásán. A 44 éves rapper nemrég új zenével is jelentkezett, melyben Azahriah és Farkas Pisti működött közre, ezzel nagy meglepetést okoztak rajongóiknak. Úgy tűnik, hogy magánéletét is szeretné rendezni, ugyanis miután szakítottak Dárdai Blankával, elkezdett közeledni első feleségéhez, Hopp Csillához, akivel egyre jobb köztük a kapcsolat

L.L. Junior most arról beszélt, mennyi időt tervez még a színpadon tölteni, és azt is elmondta, miért akar hamarosan visszavonulni.

Biztos, hogy nem fogok parókában szaladgálni az Arénában, száz évesen. Szerintem nekem egy ötös van. Lubickolok még négy-öt évig. Én azt érzem.

Erős ötös, aztán vállalkozások, vagy szabad hétvégék. Elvégeztem a nyolc általánost, aztán a szakközépsuli első osztályától minden hétvégém tele van. 15 éves koromtól. Egy élet. Mellette ahogy tudtam, tanultam, kimentem Kanadába, New Yorkba, tanultam ott is. Másfél év szünettel végig ez van. Ez egy élet, így gyerekkor óta és néha az ember besokall. Nem gondolom, hogy ötven pluszosan majd rappelgetni kéne" - fejtette ki Miskovits Mártonnak a K-OSZ podcastben L.L. Junior, aki KKevin társaságában beszélgetett a karrierjéről.