Komoly rendellenessége miatt műtette meg melleit VV Barna

Fenyvesi Barna, azaz VV Barna nagy nőcsábász hírében áll, ezért senki sem gondolná róla, hogy ő is szégyell valamit a testén, amitől kevesebb az önbizalma. Legutóbb Halastyák Fanni jegyese volt, azonban nem bizonyult tartósnak a kapcsolatuk, a lánykérés után hamarosan szakított is a páros. Most úgy tudni, mindketten egyedülállók azóta, most VV Barna saját magára koncentrál, ezért is döntött úgy, hogy a problémát, ami régóta zavarja megszünteti.

Sajnos, húszéves koromban elkövettem azt a hibát, hogy a kemény edzések mellé szteroidokat szedtem, amitől jelentős izomzatom lett ugyan, ám – ma már tudom – komoly veszélynek tettem ki magam.

Amikor már nem edzettem olyan intenzíven, elkezdett megereszkedni a mellizmom, végül kialakult egy gynecomastia nevű rendellenesség, ami gyakorlatilag ugyanaz a jelenség, mint a nőknél: megereszkedik a mell" - magyarázta VV Barna, akit nagyon zavart mellizmainak megereszkedése, ezért vállalta a mellpasztikát, hogy újra visszanyerje önbizalmát.

VV Barna a műtétet követő napon már távozhatott is az intézményből, hiszen szinte rutinműtétnem mondható volt a beavatkozása. Elmondása szerint egy másfél órás műtét során eltávolították a mirigyállományt, leszívták a felesleges zsírt és mellbimbó-korrekciót is végeztek rajta. Bárt tudta, hogy nem lesz fájdalommentes a műtét után, de ilyen fájdalmakra nem számított az egykori valóságshow-szereplő.

Le a kalappal a nők előtt, akik mellplasztikán estek át. Én jól bírom a fájdalmat, de ez borzasztó kemény.

Felülni sem tudok, és mindenhogy fáj. Két-három hétig egy kompressziós mellényt kell viselnem, hat hét múlva térhet vissza az életem a régi kerékvágásba " - magyarázta a Blikknek VV Barna.