DJ Seherezádé tavaly májusban jelentette be, hogy párja, nyolc hónap együttlét után megkérte a kezét. A VV Seherezádéként megismert influenszer nem sokkal később az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy feleségül ment a szerelméhez. Most szintén a közösségi oldalán tudatta, hogy babát várnak, hamarosan bővül a család.

"1+1=3. Ami csodás volt, most még csodásabb lesz… A legédesebb várakozás… Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled, kis babánk" - írta bejegyzésében.