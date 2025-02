Mit keres ennyi hollywoodi legenda a Yellowstone világában?

Idén már hét éve annak, hogy az egész világot meghódító útjára indult egy farmerfamília sztorija. A Dutton család életét bemutató széria sikerreceptjének összetevőit akár másnap reggelig is sorolhatnánk, hiszen ebben a projektben szinte minden remekül állt össze. Amit viszont mindenképp ki lehet emelni, azok a kifogástalan színészi alakítások, melyeket sok esetben A listás sztárok szállítanak egyenesen a képernyőnkre. Az első szezontól kezdve imádják Yellowstone-t a nézők, a gyártó évről évre rendelte be az újabb és újabb évadokat, míg végül 2024 végén, öt fejezetet követően pont került a sorozat végére. Ám az egyre csak növekvő rajongótábornak egy percig sem kellett csüggedni, hiszen a Yellowstone már-már a Marvelt megszégyenítve kezdett bele saját univerzuma megépítésébe, és a mai napig sorra jelennek meg különféle a spin-off-produkciók és előzménysorozatok, melyekben talán még az anyaszériánál is nagyobb neveket tartogatnak.

A Yellowstone 5. évadja jelentette a végállomást a fő széria számára, de az alkotók itt nem álltak le

(Fotó: Skyshowtime)

Yellowstone-ba járnak a sztárok manapság

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy anno Kevin Costner miatt kezdte el a többség nézni a sorozatot, ám idővel az újabban Jennifer Lopezzel hírbe hozott sármőr nemcsak a rajongók, hanem karrierjük végén lévő kollégái körében is népszerűvé tette a Yellowstone világát. A 2021-ben megjelenő, a Dutton-farm alapításának körülményeit bemutató 1883-ban már Hollywood egyik legikonikusabb orgánumával, no meg persze bajuszával rendelkező Sam Elliott is tiszteletét tette, de az előzménysorozatban szintén láthattuk az egykori Tapló Télapót, Billy Bob Thorntont is. Az egy évvel később befutó 1923-ban negyven esztendőt ugrottunk előre az időben, hogy egy következő generáció életének a gazdasági világválság által tarkított történéseit követhessük végig. A produkció ismét elhozta a televíziózás és a streaming világába a filmfellegvár két ikonját, Harrison Fordot és Helen Mirrent főszerepben láthattuk hétről hétre. Az alkotók azonban itt még nem álltak le, és a következő években tovább bővítik univerzumukat, a legközelebb befutó projekt a The Madison lesz, melynek húzóneve Tony Montana, azaz A sebhelyesarcú kedvesét is megformáló Michelle Pfeiffer, de Kurt Russell neve is felmerült a spin-off kapcsán pletykaszinten.