Összevesztek a testvérek Zámbó Jimmy édesanyjának öröksége miatt

"Azt ugyan nem tudom, Marietta, Tihamér és Árpy hogyan egyeztek meg, az azonban biztos, hogy a nagybeteg bátyjukat, Györgyöt és Jimmy fiait kihagyták ebből. Csupán egy kétmilliós vidéki telek az, amin mindannyian osztoznak majd, ha el lesz adva" – mondta a Blikknek a névtelenséget kérő informátor, aki szerint Györgyöt egy ideje nem is igazán látogatják a testvérek.

A család ismerőse szerint Tihamér ugyan anyagilag is segítette a 24 órás ápolásra szoruló bátyját, ám a többi testvér távol marad. Zámbó György három sztrókon is átesett, cukorbetegsége miatt pedig a látását is elvesztette. Egy műtétnek köszönhetően ugyan az egyik szemére visszanyerte a látását, a másik szemén azonban nem sikerült segíteni.

György felesége, Julianna a lapnak elmondta, férje fájlalja, hogy a testvérei mellőzik. "Való igaz, hogy nem látogatják a testvérei, csak Tihamér támogatja és látogatja néha. Ez fájdalmasan érinti, főleg, hogy olyan súlyos az állapota, hogy nem lehet tudni, meddig lesz még velünk.

Valóban, György nem kapott Anna néni lakásából semmit, nagyon rosszul esett neki, hiszen fekvőbeteg, 24 órás ápolásra szorul.

Én vagyok mellette állandóan, így anyagilag nem állunk valami fényesen. Leginkább mégis az fáj neki, hogy nem látogatják soha" - mesélte.