10 éves az M2 Petőfi TV és az M1 aktuális csatorna

Az M2 Petőfi TV műsorai az M2 esti sávjában láthatóak minden nap 20 órától. Célközönsége kezdetben a tízen-huszonéves korosztály volt, de az utóbbi években a megváltozott nézői szokások miatt a fiatal felnőtteket is a képernyő elé szögezi a csatorna.

A jubileum alkalmával egy különleges, ünnepi műsorral készült a csatorna: március 15-én különkiadással jelentkezett a legnépszerűbb magazinműsoruk, az Esti Kornél, amelybe olyan, jelenleg a közmédia más csatornáin látható műsorvezetőket hívtak meg, akik náluk kezdték a pályájukat. Így újra a stúdióba ült Forró Bence, Fodor Imre, Rátonyi Kriszta, Pató Márton, Rókusfaly Lili és Galán Angéla. Itt nézheti meg az ünnepi adást!

A születésnapra egy videómontázzsal is készült a műsor, amelyben hazánk közkedvelt zenészei mondták el, mit jelent számukra az M2 Petőfi TV.

Március 15-én a Házibuli című műsor is ünnepi, táncdalfesztiválos adással készült, amelyben az eredeti, régebbi zenei felvételek mellett a Csináljuk a fesztivált! adásaiból is láthattak slágereket a nézők.