Összeállt A Dal 2025 elődöntős mezőnye

Nagy hatással voltak A Dal 2025 negyedik válogató adásának továbbjutó versenydalai a zsűrire. A Z!ENEMi Kettesben önmagammal című produkcióját állva tapsolta Szandi. A többszörös platinalemezes előadó már ekkor a könnyeivel küzdött, az Asphalt Horsemen zenésztársuk emlékére írt Mesél a szél című szerzeményén pedig el is sírta magát. Gubik Petra az értékeléskor megjegyezte, ha ő egyszer elmegy a Földről, kívánja, hogy legyen, aki ilyen szép emléket állít.

Az "Iceboyz" együttes

MTI/Bodnár Boglárka

Az elődöntő tizenhatos mezőnyéhez csatlakozott Arany Timi & Benedekfi István sanzonja, a fiókból tizenkét év után előkerült Száz szó, valamint a ’80-as évek szintipop világát idéző SZERELEMÁNIA az Iceboyztól.

A Duna dalversenye a második fordulóval jelentkezik, az elődöntő során két élő adást láthatnak A Dal 2025 nézői.

Az előadókat kihívás elé állította a zsűri, az ítészek által kijelölt zenei műfajban kell áthangszerelniük versenydalukat. Az átdolgozásokhoz hazánk ismert és elismert művészeitől kapnak segítséget. Már javában folyik a munka, hogy kivételesen vasárnap, március 16-án nyolc produkció újra bizonyíthasson élőben, élő zenei kísérettel az első elődöntőben.

Az Asphalt Horsemen együttes

Fotó: MTI / Bodnár Boglárka

Keresztes Ildikó két versenyzője döntőbe jutásáért is izgulhat. Szabó Ádám az Örök hűség rock verziójával áll színpadra. Arany Timi & Benedekfi István Száz szó című dala is rock köntöst kap. Pál-Baláľ Karmen & Patocska Olivér a Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjasával, Szarka Tamással dolgozhat együtt, az Álmok népzeneként csendül fel vasárnap. Szintén ebben a stílusban mutatkozik be az Őrzöm az álmod, a HERE WE ARE zenekart Palya Bea látja el tanácsokkal. Jazz dalként tér vissza a Szél úgy beszél… a Gypo Circus X Szirota Jennifer előadásában. Az együttest Harcsa Veronika segíti. A PINKERS KFK című produkciójának jazz átdolgozásában Pribojszki Mátyás működik közre. Karácsony János James Czigány Judittal osztja meg évtizedes tapasztalatát az Üvöltenék akusztik változatához. Budai Krisztofer Gájer Bálinttól lesheti el a swing stílus legjavát a Délibáb átdolgozásához.