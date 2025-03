20 éve mutatták be a munkahelyi komédiák alapművét: kultsorozat lett A hivatal

Angol eredetin nőtt túl, az áldokumentumfilmes formátumát azóta is előszeretettel másolják, hollywoodi karriert és dollármilliókat köszönhet neki több szereplője is, de a forgatását is érdekes sztorik kísérték. 20 éve mutatták be A hivatal című sorozatot.

A hivatal tette szupersztárrá Steve Carellt Fotó: AFP

15 érdekesség A hivatal című sorozatról!

1. Azt bizonyára sokan tudják, hogy A hivatal (eredeti címe The Office) egy angol tévésorozat amerikai változataként készült el, de azt már jóval kevesebben, hogy mennyire túlnőtt rajta. Hisz az angol The Office mindössze két évadot és 14 epizódot ért meg, míg az amerikai verziója 9 évadon és 188 részen keresztül futott.

2. Az angol eredeti egyik fő alkotója és főszereplője a híres angol komikus Ricky Gervais, akit tisztelgésből meghívtak az amerikai sorozatba is vendégszerepelni. Két epizódban bukkant fel, az egyikben teljes valójában, a másikban egy videóhíváson keresztül.

Az angol eredetiben Rickey Gervais volt a főszereplő Fotó: AFP

3. Az alapműhöz különféleképpen viszonyultak az amerikai verzió szereplői. John Krasinski (Jim) és Rainn Wilson (Dwight) például óriási rajongói voltak már korábban is, míg Steve Carell (Michael) csak néhány percet nézett meg belőle, mert nem akarta, hogy Ricky Gervais alakítása befolyásolja a sajátját.

4. John Krasinski angol szakon végzett, és a színészi karrierje olyan lassan akart beindulni, hogy már a pályaelhagyás gondolatával kacérkodott, a B-terve pedig a tanítás lett volna. Az anyukája győzte meg arról, hogy próbálkozzon még kicsit tovább, és három hét múlva kapta meg Jim szerepét A hivatalban.

5. John Krasinski középiskolába együtt járt a sorozatban Ryant játszó B. J. Novakkal, sőt még a gimis baseballcsapatban is együtt játszottak. Ők ketten már az iskolában is egy követ fújtak, és Krasinski élete első színpadi fellépése is egy Novak által kitalált, szatirikus darabban történt.

6. Rainn Wilson eredetileg a főnök, Michael Scott szerepére jelentkezett, de aztán Dwight karaktere jutott neki. A színész 9 év alatt annyira népszerűvé tette a figurát, hogy egy saját sorozatot is terveztek neki The Farm címmel, amihez még próbaepizódot is forgattak. A sorozat végül nem valósult meg, de az ominózus epizódot felhasználták az Office utolsó évadában.