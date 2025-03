Te rongyos élet, Casino Twist, Thunderstruck – ezekkel a dalokkal indul A Nagy Duett

A két műsorvezető, Liptai Claudia és Tilla is alig várja már a kezdést, 11 év után újra együtt köszöntik majd A Nagy Duett nézőit és egy különleges meglepetéssel is készülnek erre az alkalomra, így nem érdemes kihagyni a TV2 showműsorának első perceit sem. A tíz versenyben lévő sztárpár mellett A Nagy Duett színpadára lép a tavalyi Megasztár győztes, Gudics Máté is. Az énekes ugyanis a TV2 népszerű showműsorában mutatja be legújabb, Mellékhatás című dalát.