A rezidencia: gyilkosság történt a Fehér házban és 8 órát röhögtünk rajta

Úgy tűnik a Netfix kínálatára jó hatással van a tavasz: sokak szerint már most az év sorozata, a Kamaszok mellett ugyanis egy igazán látványos újdonsággal is előrukkolt a streamer. A rezidencia az okos és vicces krimik sorát bővíti, hangulatra olyan, mintha a Tőrbe ejtve filmeket kereszteznénk a Downton Abbey-vel. A végeredmény egyedi, nem tökéletes, ám 8 epizódon keresztül mozgatja az agyunkat, nevetjük magunkat néha sírásig és szinte az utolsó pillanatig mesterin átver minket. Főhőse, Cordelia Cupp pedig bármikor lepipálja Poirot, Benoit Blanc-ot és Mrs. Fletchert is.

A rezidencia flúgos figurái között valaki kegyetlen gyilkos (Fotó: Netflix)

A rezidencia: Végre egy okos krimi a Netflixen

Tény, hogy az év elején több ízben fújtuk a vészharangot, hogy a Netflix bevásárolt egy rakás, hatodrangú Harlan Coben krimit, és a szegényember Jo Nesbøjeként ismert író műveiből olyan fércművek készültek, mint a Hiányzol vagy a Just one look, amik néhol már a vizuális környezetszennyezés határát súrolják. Innen nem nehéz nyerni, de Shonda Rhimes neve még több reménységre adott okot, hogy A rezidencia nem lesz egy újabb sorozat, ami hülyének nézi a nézőit. Shonda első sikere a Grace klinika volt, utána a Botránnyal belekóstolt a politikai thrillerek világába, majd jött a Bridgerton, ami a maga meseszerű módján kifejezetten szórakoztató. Na, de egy ilyen producer vajon tud egy jó és csavaros krimit készíteni? Jelentjük igen, ám ehhez szüksége volt Paul William Davies íróra, aki valószínűleg nagy rajongója a Tőrbe ejtve és Downton Abbey című sorozatoknak.

Cordelia Cupp előtt semmi sem maradhat titokban (Fotó: Netflix)

Davies ugyanis nem csak egy szimpla krimit írt, persze az alapfelállás a "whodunit", vagyis ki ölte meg az áldozatot? A csavar viszont, hogy ez a világ legszigorúbban őrzött házában, a washingtoni Fehér házban történt Az FBI elsikálná az esetet, a CIA szintén, a helyi parkőrség nem is értjük mit keres ott, hivatalosan pedig a helyi rendőrség hatásköre, hogy az épületben tartózkodó 157 ember között megtalálja a gyilkost. Ehhez a legjobb emberüket, Cordelia Cupp-et kérik fel, aki ránézésre leginkább egy bolond biológia tanárnőnek tűnik. A profi ornitológus (a széria legviccesebb pillanatai, amikor olyan madarak neveit halljuk, amikről még élő ember nem hallott) két tanúvallomás közben kimegy a Fehér ház kertjébe és a park madarait tanulmányozza, rajzolgatja őket. Mondhatnánk, hogy teljesen flúgos, és van is benne igazság, de miközben mi nézők is jobban megismerjük az általa tanulmányozott madarakat, egyre jobban megértjük a detektív észjárását, amivel hirtelen azon kapjuk magunkat, hogy mi magunk is kutatjuk a nyomokat.