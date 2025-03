After life: Mi van a halál után? Ricky Gervais szerint megható és tahó humor

Szeretteink elvesztése és a gyász kiapadhatatlan téma Hollywoodban, azonban az nem mindennapi, hogy valaki igaz, néha már-már bicskanyitogató angol humorral nyúljon a témához. After Life - Mögöttem az élet főszereplője és kitalálója Ricky Gervais nem a finomkodásáról híres, és érdekes módon a néha már tahó humoráról híres komikus miatt működik és lesz nagyon emberi a Netflix egyik legjobb rejtett kincse.

Az After Life - Mögöttem az élet Ricky Gervais legmeghatóbb sorozata Fotó: YouTube

After Life - Mögöttem az élet: Ricky Gervais a legcinikusabb özvegy

A kisvárosi újságíró, Tony egy igazi barom. Nem szimpatikus, sosem volt az, egy ember volt, aki látta benne a törékeny és szerethető férfit, a felesége. Az asszony azonban a történet elején már halott, így Tony még annál is borzasztóbb, mint volt. A munkahelyére alkalomszerűen megy be, az interjúalanyait bármikor kiborítja, a postásával már csak passzióból kötözködik, és akkor nem beszéltünk a sógoráról, aki amúgy a főnöke is, akinek minden nap ott van a nyelvén, hogy kirúgja a férfit. Tony minden nap a felesége betegsége alatt felvett videóival issza, sírja vagy drogozza magát álomba, többször az újságkihordó hajléktalan társaságában. Az idő megállt, de egy új munkatárs, egy kiváló takarítóképességeiről híres prostituált, egy önmagát ateistának valló, a temetőben minden nap a férjével beszélgető nő és a főhős demens apjának az ápolója talán be tudják bizonyítani Tony-nak, hogy van még miért élnie és új célokat kitűznie.

Vajon hogyan lehet túlélni a kedvesünk elvesztését? Fotó: YouTube

Mint fentebb is említettük, Gervais humora néhol brutális, és ebben a szériában sem hazudtolja meg magát, ám Tony figurája meglepő módon ezért lesz nagyon emberi és szerethető. A gyász morbid, mindennapi pillanataiból csinál viccet: felbérel egy prostit, hátha lesz egy jó estéje, de inkább kitakaríttatja vele a házat, a postással végre elkezd beszélgetni, ahelyett hogy az ablakból lesné, hogy el tudja-e az ajtóig vinni a leveleit. Olyan apró, hétköznapi pillanatok, amiket sajnos egy nap, ki előbb, ki utóbb de megisme,r. Nos, ezeket a momentumokat fogta meg az író-színész az angol humor legjavával.