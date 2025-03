Ismét nehéz helyzetbe került Andrei Mangra

Andrei Mangrát a hazai Dancing with the Starsban ismerhette meg a közönség, hiszen a táncos a kezdetektől tagja volt a csapatnak, azonban tavaly ősszel hatalmas botrányba keveredett. Állítása szerint betörtek a lakásába és csúnyán megverték őt, a férfinak fejsérülése lett, ezért nem jelent meg a táncpróbákon, és hagyta magára táncpartnerét, Szabó Zsófit, aki Suti Andrással volt kénytelen folytatni a versenyt. A csatorna és Andrei Mangra később úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább a közös munkát, ő pedig visszaköltözött Romániába az édesanyjához.

Mangrának állítólag komoly pénzügyi gondjai is voltak, nem tudott boldogulni szülőhazájában sem, így úgy döntött, szerencsét próbál Belgiumban, ahol szintén a Dancing with the Starsban próbálkozik. Jelenleg a 25 éves influenszer, Sarah Puttemans táncpartnere a műsorban. A táncművész állítólag súlyos adósságai miatt kötött ki Belgiumban, hiszen az ottani show-val annyit tud keresni, hogy gond nélkül rendezheti az anyagi gondjait. Feltéve, ha nem esik ki túl hamar, hiszen nincs túl sok szerencséje a belga Dancing with the Starsban sem, a kezdetek óta folyamatosan a kiesés szélén állnak partnerével.

Szerencséjükre a nézők szívébe hamar belopták magukat, azonban a zsűri nem díjazza túl magas pontszámmal a produkciókat. A legutóbbi adásban a veszélyzónától is megmenekült a páros a nézők szavazatai alapján, azonban nehéz lehet számukra, hogy folyton veszélybe kerül a szereplésük. Mangra az alábbi bejegyzéssel mondott köszönetet azoknak, akik rájuk szavaztak és megmentették őket a kieséstől.