A botrány után megváltoztatta a külsejét Andrei Mangra – fotó

A hazai Dancing with the Starsban ismerhették meg milliók, több évadban indult, egyszer második lett, egyszer nyert is. Most Belgiumban próbálkozik, levágatta hosszú haját.

Andrei Mangrát a hazai Dancing with the Starsban ismerhette meg a közönség, hiszen a táncos a kezdetektől tagja volt a csapatnak, azonban tavaly ősszel hatalmas botrányba keveredett. Állítása szerint betörtek a lakásába és csúnyán megverték őt, a férfinak fejsérülése lett, ezért nem jelent meg a táncpróbákon, és hagyta magára táncpartnerét, Szabó Zsófit, aki Suti Andrással volt kénytelen folytatni a versenyt. A csatorna és Andrei Mangra később úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább a közös munkát, ő pedig visszaköltözött Romániába az édesanyjához. Andrei Mangra korábbi frizurájával

Fotó: TV2 Mangrának állítólag komoly pénzügyi gondjai is voltak, nem tudott boldogulni szülőhazájában sem, így úgy döntött, szerencsét próbál Belgiumban, ahol szintén a Dancing with the Starsban próbálkozik. Jelenleg a 25 éves influenszer, Sarah Puttemans táncpartnere a műsorban. Szerencséjükre a nézők szívébe hamar belopták magukat, azonban a zsűri nem díjazza túl magas pontszámmal a produkciókat. A legutóbbi adásban a veszélyzónától is megmenekült a páros a nézők szavazatai alapján. Újabb posztjában már rövid hajjal látható, a követőnek tetszik. „Nagyon jó látni téged" – írta egyikük. „Szerencsések azok, akik ismerhetnek. Sok örömöt hozol az életükbe" – kommentálta a fotót egy másik netező.

