Az első Hangadók lépnek fel szerdán a Dürerben

A Jägermeister idén első alkalommal indította el a Hangadót, amelyben mentorálással és fellépési lehetőséggel segíti a feltörekvő tehetségeket. Az itthon egyedülálló program célja, hogy valós szakmai segítséget nyújtson a program résztvevőinek, aminek fényében három ismert zenész készítette fel a 156 jelentkezőből a zsűri és a közönség által kiválasztott legjobb hat előadót.

Ők aZorka, HURRT,DIW, lil404, NYPE és deviyah. A háromnapos session keretében ajsa luna a dalszövegírás és az image építés, Solére ének-és előadóművészet, valamint színpadi jelenlét terén tartott workshopot, míg iamyank produceri ismereteket és elektronikus zeneszerzést oktatott. Emellett a résztvevők egyénileg rájuk szabott képzéseket is kaptak az adott mentor szakterületén belül.

Fotó: aZorka/Hangadó

A mentorok mellett a stúdió technikusainak segítségével az előadók saját számaikon is tudtak dolgozni a profi stúdiókörnyezetben, többek között énekfelvételek is készültek ezen a módon. A technikusok lényegében +1 mentorként működtek, és hatalmas lelkesedéssel álltak a munkához. Sőt, volt olyan jelentkező, akivel már további együttműködés is szóba került. A technikai képzés mellett sok szó esett a zeneipar emberi, pszichológiai oldaláról is, ami különösen hasznosnak bizonyult, hiszen számos előadó már a bemutatkozáskor is ezen a területen mutatott nagy érdeklődést.

Alexey Orlov, a Jägermeister zenei programjának felelőse a berlini központból érkezett a mentori programra, mint elmondta: úttörökként tekint a versenyzőkre, hiszen ők az első magyarországi program nyertesei, és reméli, hogy akár hosszútávú együttműködést is sikerül majd kialakítani velük a jövőben.

A Dürer Kertben március 12-én tehát megismerhetjük a Hangadó program résztvevőit és nyerteseit, akik elképzelhető, hogy hamarosan az ország legjobb előadói lehetnek. Fellépésük után ráadásul a program egyik mentora, az ország talán egyik legizgalmasabb producere lép fel egyik új koncepciójával. Az iamyank által előadott 360° rave set fogja átvezetni a showt az after partyba, így minden bizonnyal fergeteges lesz a hangulat a koncertek után is.