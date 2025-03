Váratlanul visszalépett az Ázsia Expressztől az egyik szereplő

Az Ázsia Expressz új, hatodik évadjával kapcsolatban még nem volt hivatalos közlés, de úgy tűnik, hogy a biztos indulók között van Curtis és menyasszonya, Barnai Judit, továbbá Galambos Lajos lánya, Galambos Boglárka is egy barátnőjével. A Bódi tesók is utaznak Ázsiába, Megyer és Hunor is szereplők az új évadban, továbbá Vastag Csabát és a feleségét, Evelint is sikerült meggyőznie a készítőknek.

Dulin Metta igent mondott az Ázsia Expresszre?

Fotó: Instagram / Dulin Metta

Az Ázsia Expressz készítő stáb állítólag szerette volna, ha Lakatos Levente és Baukó Éva is szerepelnek a műsorban: a Story.hu szerint utóbbi igent mondott, de végül mégsem utazik. Lakatos Levente azonban biztos pont, a párja Dulin Metta lesz, akivel nem is ismerik egymást. A végleges listán szerepel még egy színészpáros is és egy színésznő is, aki az egyik családtagjával utazik a szomszédos kontinensre, valamint két korábban sikeres sportoló.

