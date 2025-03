Kiderült az Ázsia Expressz szereplőinek végleges névsora, már el is utaztak a forgatásra

Idén is folytatódik a TV2 kalandos reality műsora, az Ázsia Expressz. A hatodik évad szereplői Malajziába és Indonéziába utaznak, ahol számos kihívással kell majd szembenézniük. A műsor szereplőinek kilétéről a csatorna ez idáig titkolózott, és az indulásuk időpontja is csak a múlt héten derült ki. Most a repülőtéren leplezték le a stábot és az új évad szereplőit, így már nyilvános az információ, hogy kik vesznek részt a játékban.

Curtis tegnap még A Nagy Duettben lépett fel, most már a repülőn ül menyasszonyával, úton Malajzia felé

Fotó: TV2

Curtis és menyasszonya, Barnai Judit

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin

Lakatos Levente és Dulin Metta

Bódi Megyer és Bódi Hunor

Fodor Rajmund és Ungvári Miklós

Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula

Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt

Sofi és szerelme, Németh Vini

A hatodik évad műsorvezetője változatlanul Ördög Nóra lesz, aki a szereplőkkel együtt hagyta el az országot hétfő hajnalban, így valószínűleg sok extra információt közöl majd a közösségi oldalán, mint az előző évadok során is tette. Az eddigi információk szerint az új Ázsia Expressz várhatóan ősszel kerül majd adásba - írja a Blikk, akik a repülőtéren kapták lencsevégre a TV2 stábját és az új szereplőket.