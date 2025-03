Ázsia Expressz: ők lehetnek a hatodik évad versenyzői

Hamarosan elkezdik forgatni az Ázsia Expressz legújabb évadát, azonban a TV2 még nem jelentette be, hogy kik lesznek az új széria versenyzői. Egyre több pletyka látott napvilágot, nemrég pedig a Házasság első látásra sztárja is megosztotta, hogy őt is felkérte a csatorna.

Idén folytatódik a TV2 kalandos reality műsora, az Ázsia Expressz. A hatodik évad szereplői Malajziába és Indonéziába utaznak majd, ahol számos kihívással kell majd szembenézniük. Ázsia Expressz: a korábbi évad szereplői

Fotó: TV2 A műsor hihetetlen siker volt a nézők körében, így a rajongók már most várják, hogy kik lesznek azok, akik az új szériában összecsapnak. Egyre több név merült fel, azonban a csatorna eddig még nem reagált a pletykákra. A Story.hu értesülései szerint a Házasság első látásra című műsor szereplője, Szolnoki Szabolcs is az esélyesek között van, aki Opitz Barbival vágna neki a játéknak. Az Ázsia Expresszre is felkértek, de a TV2 szeretné, ha Barbival mennék. Na most az ő élete, munkája, fellépései miatt ez nem fog összejönni, úgyhogy itt még van egy nagy kérdőjel - mesélte a férfi. A lap úgy tudja, hogy felmerült Szolnoki Szabolcs egykor feleségének, Fecsó Juditnak a neve is, azonban mára már megromlott a kapcsolatuk. Egy informátor pedig Baukó Éva és Lakatos Levente, valamint Király Peti és Kamarás Norbi párosát is megemlítette. Nagy valószínűséggel Curtis és kosárlabdázó párja, Barnai Judit, Galambos Boglárka és barátnője, valamint Bódi Megyer és Bódi Hunor lesznek az Ázsia Expressz új évadának a szereplői. Kik azok, akiknek a neve még felmerült? Skiba Noémi és párja

Edina Lujza és Hernádi Bence

Heatlie Dávid és párja

Rákóczki Ferenc és párja

Gáspár Virág és Péntek-Gyulai Virág

Szögeczki Ági és Kis Judit (Judy)

Fehérvári Gábor Alfréd (Freddie) és Pál Dénes

