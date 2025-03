Visszavonul Balázs Andi, búcsúzik a közönségtől

Balázs Andi az elmúlt években több tévés szereplést is vállalt a színház mellett, elsősorban a Csináljuk a Fesztivált! zsűritagjaként láthatták a tévénézők, viszont a legutóbbi évadban már nem tért vissza, és jó oka volt arra, hogy háttérbe szorítsa a szerepléseket. Korábban azzal magyarázta a visszavonulását, hogy most újra a színházat szeretné előtérbe helyezni, és persze több megkeresést is kapott, de visszautasította azokat.

Feke Pál, és Balázs Andrea a Csináljuk a Fesztivált! 2022-es döntőjében. A színésznő mostanában nem vállal tévés szerepléseket

Balázs Andinak számos más elfoglaltsága is van a színház mellett, hiszen egyetemre is jár, valamint hétköznap reggelente rádióműsort is vezet. Az utóbbi időben az egészségi állapota is többször leromlott, hiszen egy éve hirtelen rosszullét miatt került kórházba, januárban pedig egy makacs betegség döntötte le a lábáról, ami miatt az előadásait is le kellett mondani. Most úgy döntött, ideje, hogy lassítson, ezért visszavonul a rádiózástól, így a közösségi oldalán is búcsúzott a hallgatóktól.

A színházi és egyéb elfoglaltságaim arra kényszerítettek, hogy kisebb fordulatszámra kapcsoljak és búcsút intsek a Valódi nők stúdiójának. Egyszer már említettem nektek, hogy: 'Nem lehet egyszerre két lovat egy poppolóval megülni' így ezen mondatba kapaszkodva született meg a döntés.

„A színház /immáron 3db/, az egyetem, a forgatások nem engedték már, hogy maximálisan részt tudjak venni egy reggeli rádióműsor lebonyolításában és valljuk be, senkinek nem hiányzik egy kialvatlan, nyamvadék hang az éterből aki siránkozik, hogy mennyire fáradt” – köszönte meg Balázs Andi a hallgatók figyelmét és szeretetét, és hozzátette, hogy a színházban továbbra is lehet őt látni.

Balázs Andi búcsúzott a rádiózástól, a színházban folytatja munkáját

