Vadon Jani visszatéréséről beszélt Sebestyén Balázs

Bár már egy év eltelt azóta, hogy Vadon Jani úgy döntött, befejezi a rádiós karrierjét és más vizekre evez. 15 év közös munka után számára sem volt egyszerű meghozni ezt a döntést, azonban nagyon határozottnak tűnt a bejelentés idején. Helyére végül Ráskó Eszter érkezett, és jól be is illeszkedett a csapatba, azonban mégis sokan várják vissza régi kedvencüket, akár egy adás erejéig is.

Nemrég egy kérdezz-felelek keretében tették fel a kérdést a hallgatók, hogy lehet-e számítani Vadon Jani visszatérésére, akár vendégként, amire Sebestyén Balázs meglepően készségesen válaszolt a műsorban, és bár tudta, hogy a hallgatókat elszomorítja a válasz, mégis igyekezett őszinte lenni.

Már beszéltünk erről. De a válasz nem, a Jani kilépett, éli az életét, mi is éljük az életünket. Nincs nagyon kapcsolattartás. Janinak a múltkor láttam egy posztját, egy tetoválásról, ami hármunk aláírását ábrázolta. Tök korrekt volt, ott leírta, hogy ez a múlt és ő ezt lezárta.

Úgyhogy mi tiszteletben tartjuk Jani kérését, jelen pillanatban nem tervezzük behívni a műsorba. Egyébként ha terveznénk, akkor sem vagyunk benne biztosak, hogy ő jönne. Ő ezt lezárta, és ismerjük annyira, ha valamit lezár, akkor tulajdonképpen annak vége van. Én azt hiszem, jó is ez így” – válaszolt Sebestyén Balázs a Balázsék című reggeli műsorban, és válaszából az sejlik, hogy már műsoron kívül sem igazán tartják a kapcsolatot egykori barátjukkal és kollégájukkal, aminek az okáról nem beszélt bővebben.