Gyereket szeretne a Séfek Séfe sztárja

A Séfek Séfe egykori versenyzője, Balogh Tamásné Eszter még 2019-ben ismerte meg a férjét, Balogh Tamást. Akkor biztosítást kötött a férfinak, azonban a kezdetektől szimpatizáltak egymással, végül egy idő után már egy párt alkottak. Nem volt lánykérés, hanem eldöntötték, hogy összekötik az életüket.

Azóta is számtalan közös programot szerveznek és nagyon szeretik egymást. Már párszor a családalapítás kérdése is szóba került közöttük, azonban akkor anyagi megfontolásból elvetették az ötletet. Most azonban már készen állnak egy közös gyerekre.

"Mi nem görcsöltünk rá erre a sztorira, hanem úgy voltunk vele, hogy ha jön, akkor jön, ha nem, akkor nem. Nyilván kicsit át kéne alakítani az életünket. Gyereket egyébként akkor érdemes vállalni, ha az anyagi jólét már megvan.

Hála Istennek elértük azt a szintet, hogy ne kelljen nélkülöznünk, és most már egy gyereket is tudnánk vállalni úgy, hogy meglegyen mindenünk

- mesélte a Borsnak.

Férje hozzátette, Eszter nagyon gondoskodó nő, aki biztosan jól ellátná a gyereket.