Bán Mór megszólalt: Köszönöm mindenkinek, aki kitartott, és esélyt adott a sorozatunknak!

A 10 részes sorozatot még 2022-ben kezdték el forgatni, de vezető producerének, a magyar származású, kanadai Robert Lantosnak az elmondásai szerint már tíz éve készültek a megfilmesítésre.

Bán Mór magyar regényíró Hunyadi-könyvsorozatán alapul a történet, azonban vannak jelentős eltérések, hiszen 12 regényt tíz részbe belesűríteni képtelenség lett volna, ezért eleinte sokan fenntartásokkal kezdtek bele a sorozatba, hogy nem tudja majd visszaadni a regények hangulatát.

Azonban a kételkedőknek is kellemes csalódás volt a történet, az eltérések ellenére is, mint például a jelentős fantasyvonal, amit az író belecsempészett a történetekbe, azonban a filmes produkció ezt teljesen elhagyta, és inkább a valós történésekhez ragaszkodtak. Ahogy ők maguk is mondták, a tények azok tények maradtak, ahhoz ragaszkodtak, azonban a többi részletet maguknak kellett izgalmassá, élvezetessé tenni, és legjobb tudásuk szerint korhűnek maradni.

Durva jelenet a Hunyadi-sorozatból

Fotó: NFI

Úgy tűnik jól döntöttek, hiszen elképesztő nézettséget produkál a sorozat hétről hétre, és imádják a nézők. Most a regényíró Bán János, vagy írói álnevén Bán Mór is személyesen mondott köszönetet az elképesztő fogadtatásnak.

Köszönöm mindenkinek, aki kitartott, aki ilyen-olyan ellenérzése dacára adott esélyt a mi sorozatunknak. Ahogy haladunk előre az epizódokkal, mind többen és többen jelzik, hogy most már nagyon tetszik nekik a film. Köszönöm, és remélem, amikor befejeződik ez a sorozat, még többen gondolják majd így. Egyre jobb részek jönnek!

– írta Facebook-bejegyzésében Bán Mór, akinél jobban szinte senki sem ismeri a cselekményt, ezért garantált, hogy a hátralévő négy rész még nagyobb meglepetéseket tartogat a nézők számára.

Az író egy jó barátja oldaláról néhány idézetet is közzétett a posztban, melyek nagyon pozitív visszajelzések voltak a produkció számára, és ő is nagyon büszke erre az eredményre.

Amikor az első három rész már elérhetővé vált, akkor nagy nehezen engedtem magam rávenni egy barátom által, hogy legalább belepillantsak.

„Mondom, megnézem az első részből az első húsz percet – ennyi esélyt ér részemről egy magyar film. Aztán úgy ledaráltam az első három részt, mintha a Spartacust nézném (a hasonlat nem véletlen ), túl vagyok már az ötödiken, és már most nem tudom, hogy melyik pszichológust kell felkeresnem az évad végén, mert sorielvonás tüneteim lesznek...” – idézte az egyik kritikát, és még számos más véleményt is meg lehet tekinteni Bán István Facebook-bejegyzésében.