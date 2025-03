Népszerű színész hódította meg a Megasztár énekesnőjét

Bánsági Petronella mögött nehéz időszak áll, nagyon sok kudarc érte őt az életben. A TV2 tehetségkutatójába is úgy érkezett, hogy az önbizalma sérült, ráadásul az sem segített ezen, hogy sok negatív kritikákat kapott a közönségtől is, nem kímélték őt sem a külseje, se a hangja miatt. Azonban ez nem szegte kedvét, hiszen azóta is készít új dalokat és színházban is szerepel.

Az Ének Iskolája után nem sokkal gyerekszereplőként voltam jelen a Madách Színházban. Már akkor éreztem, hogy az előadó-művészet és a színészet az én utam. Most sem érzem ezt másképp.

A Megasztárba pedig azért jelentkeztem, mert az elmúlt egy évem nagyon nehéz volt, és úgy érzem, hogy ez a megmérettetés abban is segít, hogy leküzdjem azt a sok terhet, ami rajtam van, és visszanyerhetem az önbizalmamat” – vallotta be korábban az énekesnő, aki a szerelmi életéről is elárult egy-két részletet.

Bánsági Petronella saját bevallása szerint nem túl szerencsés a szerelemben, ez idáig nem választott túl jól, nem volt jó kapcsolata. Azonban most minden esélye megvan a boldogságra, hiszen nemrég vállalták fel kapcsolatukat a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm sztárjával, Kirády Marcellel. A fiatalok egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben vallották be, hogy már egy hónapja egy párt alkotnak, és szemmel láthatóan teljesen odáig vannak egymásért - szúrta ki a Bors.