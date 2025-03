Megtudtuk, hogy valójában miért mondta vissza Baukó Éva az Ázsia Expresszt

Hamarosan elkezdődik az Ázsia Expressz hatodik évadának a forgatása. Bár a TV2 még nem jelentette be hivatalosan, hogy kik vágnak neki a kalandnak, sajtóértesülések szerint Baukó Éva és Lakatos Levente párosa is az indulók között volt. Bár az egykori valóságshow-szereplő állítólag már aláírta a szerződést, váratlanul visszalépett a realitytől, helyére a Kőgazdag fiatalok sztárja, Dulin Metta érkezik majd. Döntését az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban azzal indokolta, hogy már nagyon elege van abból, hogy mindig ő az „ügyeletes negatív karakter”, valamint gyereket szeretne, ami jelenleg mindennél fontosabb számára.

Fotó: Instagram

Az Origónak megszólalt Baukó Éva egyik közeli ismerőse, aki szerint a sztár bepánikolt. "Évi valóban hosszú ideje szeretne gyermeket, de úgy tervezte, hogy az Ázsia Expressz forgatás utánra időzíti a babaprojektet. Már az év elején aláírta a szerződést, motivált is volt. Aztán, ahogy az egész kezdett valósággá válni és közeledtek az induláshoz, naponta kezdett pánikolni valamin”– magyarázta.

Állítólag az is befolyásolta a döntését, hogy rájött, hogy Ázsiában túl meleg van, nem lesz nála a telefonja. Ezek után azzal is jött, hogy a párja túlságosan motivált hozzá képest, majd, hogy nem fog tudni enni, emiatt pedig gyengülni fog az immunrendszere.

Baukó Éva magyarázkodott a visszalépés miatt

„Tudom, hogy nagy show-t csináltam volna, de nem tudom, hogy jöttem volna ki belőle: meleg, páratartalom, éhezés, nem alvás, állandó pánikrohamok!

Nem szerettem volna viszont látni a hisztériás pánikrohamaimat, hogy meg fogok halni, vagy ott kórházba kerülni, vagy idegileg összeomlani stb.

Rengeteget gondolkodtam, készültem rá, de több dolog közbejött, és rájöttem, hogy ebben nem tudom úgy megmutatni magam, hogy az nekem jó legyen! Plusz babát tervezek és biztos nagyon megviselte volna a szervezetemet” – olvasható Baukó Éva vallomása a Redditen, amit a barát is megerősített.

Fotó: Instagram

Hozzászoktunk, hogy vehemens személyiség, de ilyennek ritkán látjuk.

Tőlünk is kérdezgette, hogy mit tanácsolunk, volt aki bátorította, de a többség inkább lebeszélte a műsorról. Végül olyannyira belehergelte ezekbe magát, hogy az indulás előtt néhány héttel végleg visszamondta a szereplést” – részletezte lapunknak az informátor, aki szerint az egykori valóságshow-szereplő fél: mivel aláírta a szerződést, a csatorna számon kérheti. "Most persze azon izgul, hogy mi lesz a kötbérrel, hiszen nem teljesíti az aláírt szerződésben foglaltakat. Elmondása szerint akár 10 millió forint környéki összeget is követelhet rajta a csatorna" - összegezte.