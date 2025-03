Súlyos betegséggel diagnosztizálták a The Last of Us főszereplőjét

Hosszú évek után megtörte a csendet a zombisorozat sztárja. Bella Ramsey a The Last of Us első évadának a forgatása alatt jött rá, hogy autista. A felefedezést a diagnózis követte, amiről hosszú évek után először beszélt a British Vouge-nak a színésznő.

Bella Ramsey 3 év után beszélt őszintén autizmusáról Fotó: AFP

Bella Ramsey és az autizmus

A 21 éves színésznő még a The Last of Us első évadának 2022-es forgatásán szembesült a ténnyel, miután az egyik filmes munkás, akinek a kislánya is érintett a spektrumzavarban, hívta fel a figyelmet arra, hogy érdemes lenne kivizsgáltatni magát. A színésznő megfogadta a stábtag tanácsát, hivatalos pszichiátriai értékelést és diagnózist kért. Ramsey korábban is „furcsának” és „magányosnak” érezte magát, sőt, emellett bevallotta, hogy tapasztalt érzékszervi problémákat is. Mint kiderült, számára a spektrumzavarban élő embereknél megszokott a fájdalmas hipertudatosság mások mikrokifejezéseivel és testbeszédével kapcsolatban. A The Last of Us Ellie-je 3 éve után maga beszélt a helyzetéről.

Mindig figyeltem az embereket, és tanultam tőlük. Segített a színészetben, hogy "manuálisan" kellett megtanulnom, hogyan kell szocializálódni és kommunikálni a körülöttem lévő emberekkel...A diagnózis felszabadított, lehetővé teszi számomra, hogy bátrabban éljek önmagammal a világban, mivel nem vagyok képes elvégezni azokat a könnyű, mindennapi feladatokat, amelyekre úgy tűnik, hogy mindenki más képes.

– mesélte Ramsey a British Vouge-nak, aki szerint a forgatás abban is segít, hogy könnyebben tudja tartani a napi rutinját.

Ellie szerepében hamarosan visszatér a The Last of Us második évadában Fotó: YouTube

A színésznőt a munkában abszolút nem gátolja az állapota, ugyanis azóta leforgatta a nagy sikerű zombiapokalipszis sorozat második évadát Pedro Pascal társaságában, sőt olyan sztárok csatlakoztak a második szezonhoz, mint a legendás Catherine O' Hara, Jeffrey Wright vagy Kaitlyn Dever.

A The Last of Us új évada április 13-án érkezik a MAX-ra, az első szezon összes epizódja megtekinthető a streamer kínálatában.