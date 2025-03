Megható üzenetekkel búcsúztak kollégái Bényi Ildikótól

Dióssy Klári, a Kossuth Rádió műsorvezetője a Duna Családi kör című műsorában emlékezett Bényi Ildikóra: „Egyfajta sorsközösséget alkottunk, hiszen mindketten vidékről, kistelepülésről érkeztünk és mindketten bemondónak készültünk. Amikor a sminkben összefutottunk, sokszor mondta nekem, hogy szia, te vidéki lány!

Mindenről tudtunk beszélgetni, nagyon sokat dolgozó és nagyon szerethető kolléganő volt,

számomra mindig követendő minta. Amikor az Önök kérték! 20 éves lett, engem kért fel arra, hogy kérdezzem őt és ezt nagyon megtisztelőnek éreztem”.

Morvai Noémi, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője így emlékezett meg közösségi oldalán: „Drága Ildi! Nem találom a szavakat… Napfény voltál és hatalmas forgószél… derűvel, üdeséggel, kiapadhatatlannak tűnő energiával… Most is hallom a hangod, ahogy a folyosón találkozva köszönsz, és megkérdezed, Szia Noém, mi újság, minden rendben? Most azt válaszolnám, nem, semmi sincs rendben! Ez így nem lehet rendben! …hogy nem jössz többé. Ez döbbenetes és felfoghatatlan… Nagyon sokan vagyunk vigasztalhatatlanok… Nyugodj békében!”.