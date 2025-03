Bényi Ildikó érezte, hogy ideje lenne már a lassításnak

Váratlanul érte a tévézőket, a tévés szakmát a hír, hogy 55 éves korában elhunyt Bényi Ildikó, a közmédia munkatársa. A műsorvezető csaknem harminc éven át vezette az MTVA legendás kívánságműsorát, az Önök kértéket, amely minden hétköznap jelentkezett. Az elmúlt hetekben Bényi Ildikó már nem volt látható a műsorban, a helyét Radványi Dorottya vette át. Kautzky Armand az Origónak elmondta, hogy a hír őt váratlanul érte, sokszor dolgoztak együtt, mindig kedves, kellemes, mosolygós emberként fog rá emlékezni.

Bényi Ildikó műsorvezető

Fotó: Németh András Péter - Szabad Föld

Betegségéről nemigen beszélt a kollégáknak. "Ildikó nem először küzdött meg a súlyos kórral. Néhány évvel ezelőtt már diagnosztizálták nála a betegséget, akkor az orvosi kezeléseknek köszönhetően sikerült meggyógyulnia, ám erről is csak kevesen tudtak. Sajnos pár hónapja ismét kiújult nála a kór, amivel most is olyan bátran és elszántan nézett szembe, mint akkor. Ezúttal is elkezdték a kezelését, ám sajnos ez már nem volt elég" - mondta egy ismerőse a Blikknek.

Nem tudott leállni

"Nekem állandóan jár az agyam, állandóan pörgök. Ha nem beszélek, akkor meg csinálok valamit. Szeretem a dolgokat gyorsan megoldani, átlendülni rajtuk, rosszul viselem el a lustaságot. Szinte álmomban is zakatolok,

persze érzem, hogy ideje lenne már a fékezésnek, a lassításnak, csak egyszerűen nem megy.

Sajnos vagy sem, maximalista vagyok, 150 százalékot várok el magamtól. Mindig is magasra tettem a lécet, igyekeztem kihozni magamból, a helyzetből a lehető legjobbat" - nyilatkozta a hirado.hu-nak.