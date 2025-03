Napfény volt és forgószél – Ma vesznek végső búcsút Bényi Ildikótól

Bényi Ildikó számos szakmai díjat is kapott karrierje során kiemelkedő munkásságáért. 2001-ben Aphelandra-díjat kapott szép magyar nyelvhasználatát és példaképül szolgáló humanizmusát elismerve. A közmédia által, a példaértékű munka és a közszolgálatért végzett tevékenység elismeréseként alapított szakmai díjak közül 2021-ben vehette át a szép és helyes magyar nyelvhasználatért járó elismerést, a Wacha Imre-díjat.

Bényi Ildikó váratlan halála sokakat megrendített. Mindenki egy életvidám, energikus nőként ismerte, rengetegen szerették

Fotó: Markovics Gábor

A műsorvezető súlyos betegsége miatt vonult vissza a nyilvánosságtól és a műsorvezetéstől idén februárban, azonban csak nagyon kevesen tudták a valódi okát a döntésének. Az Önök kérték című műsorban addig dolgozott, amíg az állapota ezt megengedte.

A remény ott volt a mondataiban

Bényi Ildikó utolsó erejéig dolgozni akart, sőt reménykedett benne, hogy még visszatérhet.

Azt írta, hogy vissza akar térni, a remény ott volt a mondataiban

– mesélte Szóka Júlia operetténekes, aki levelezett Bényi Ildikóval, amikor már nagyon beteg volt. Végül nem sokkal február 26-án betöltött 55. születésnapja után március 11-én hunyt el.

Bényi Ildikó majdnem 30 évig vezette az Önök kérték című közkedvelt műsort

Fotó: MTVA

Kollégái is megható sorokkal búcsúztak

Ildikém, nem ebben állapodtunk meg! De nagyon nem! Arról beszélgettünk egyszer, hogyha már visszavonulok, Te veszed át a helyem. Szépséges ragyogásod, nevetésed, mind a házban, mind a képernyőn nagyon hiányzik már most!

Ahogy sietős lépteid is a sminkben, a fodrásznál, a kedves szavaid, ahogy üdvözöltük egymást műsorainkba menet. Ildikém, nem lett volna szabad ennyire sietni... Mindnyájan marasztaltunk volna még szeretettel, nagyon sokáig. Megrendítő a távozásod” – írta Radványi Dorottya a Duna műsorvezetője.

Bényi Ildikó és Radványi Dorottya

Fotó: MTI - Zih Zsolt / MTI - Zih Zsolt

Morvai Noémi, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője így emlékezett meg korábban közösségi oldalán: „Drága Ildi! Nem találom a szavakat… Napfény voltál és hatalmas forgószél… derűvel, üdeséggel, kiapadhatatlannak tűnő energiával… Most is hallom a hangod, ahogy a folyosón találkozva köszönsz, és megkérdezed, Szia Noém, mi újság, minden rendben? Most azt válaszolnám, nem, semmi sincs rendben! Ez így nem lehet rendben! …hogy nem jössz többé. Ez döbbenetes és felfoghatatlan… Nagyon sokan vagyunk vigasztalhatatlanok… Nyugodj békében!”.

További képekért tekintse meg az alábbi galériát!