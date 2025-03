Ezért kerülhetett kórházba Berki Mazsi

Berki Mazsi nemrég a kórházból jelentkezett be. Az Instagram-sztorijában megosztotta, hogy jelenleg Miskolcon, egy korábbi sérüléséből lábadozik:

„Tavalyi sérülésem végállomása” – írta.

Berki Mazsi kórházba került

Fotó: Instagram

Az általa megosztott fotón jól látni, hogy valószínűleg infúziót is kapott, sőt, valaki el is kísérte őt a kórházba. Tavaly Berki Mazsi is bemutatkozott a nagyszabású Hell Boxing Kings mérkőzésein. Az influenszer Denisa Valovával mérkőzött meg a döntőben, amit meg is nyert, így 40 millió forinttal távozhatott.

Kiderült, hogy boksz közben sérült meg, amit műteni kell.

Egy pár héttel ezelőtt elrepedt az egyik lábamban az ugró és a szárkapocscsontom is.

Bár a mérkőzés előtt úgy éreztem, hogy ennek ellenére is bírni fogom a meneteket, a ringbe érkezve, még az összecsapás előtt ugrálni kezdtem, ahogy integettem a közönségnek és a két törött csontom mellett felgyülemlett vizesedés a két sérült csontrész közé áramlott. Nagyon idegesítő volt végig... kényelmetlen érzés volt” – mesélte korábban a Borsnak.

A lap úgy tudja, hogy az egyik lábában az ugró és szárkapocscsontját kellett megműteni, ami Berki Mazsi is megerősített.